Gilet gialli, il governo nel mirino dell'Onu. "Uso eccessivo della forza"

Gilet gialli: Bachelet a Parigi, inchiesta sull'uso eccessivo della forza

L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto a Parigi un'inchiesta approfondita sull'uso eccessivo della forza nei confronti dei 'gilet gialli' durante le manifestazioni tenute nel Paese transalpino da metà novembre a oggi.

Il governo francese nel mirino per l'uso della forza contro i gilet gialli

"Incoraggiamo il governo francese a continuare il dialogo e chiediamo urgentemente un'indagine approfondita su tutti i casi riportati di uso eccessivo della forza", ha affermato in un discorso davanti al Consiglio dei diritti dell'uomo a Ginevra.

Gilet gialli: dubbi sui fondi per i feriti raccolti in rete

Dall'inizio del movimento di protesta dei gilet gialli, in Francia sono state avviate numerose raccolte di fondi online per sostenere alcuni dei leader - ad esempio nelle spese legali - oppure i feriti delle manifestazioni. Tra le iniziative lanciate, alcune hanno suscitato dubbi sulla loro trasparenza e sull'effettiva disponibilita' dei fondi raccolti. Il 3 marzo scorso, sulla pagina Facebook "France blesse'e" (Francia ferita, ndr) che riunisce i 'gilet gialli' feriti durante i 16 atti di protesta e' apparso un post allarmante. Questo collettivo affermava di "non aver ricevuto nulla dalle diverse raccolte fondi create, o dalle vendite di vari oggetti in favore delle vittime". La sola eccezione era rappresentata, si legge nel post, dalla "pagina "Pin's Giltes Jaunes" che ha fornito direttamente prove ai feriti". Tra i commenti seguiti al messaggio, alcuni si interrogavano sulla raccolta lanciata su PayPal il 9 gennaio scorso, in favore del "falco" Eric Drouet.

Ad oggi la somma contabilizzata supera i 146 mila Euro. Secondo il quotidiano locale "La Dépeche", Drouet aveva spiegato a febbraio che "Antonio Barbetta, amministratore della pagina Facebook "France blesse'e", stava creando una associazione per poter accreditare le raccolte" (su un conto bancario, ndr). Il quotidiano fa notare come il leader abbia risposto a Barbetta, per mezzo di un commento al messaggio sul social, di aver "rifiutato di ricevere questi fondi". Un nuovo post e' apparso oggi sulla pagina Facebook "per porre fine ad ogni polemica. Non abbiamo citato nessuno nel post iniziale. Questo post non voleva suscitare polemica ma solo rispondere ai numerosi messaggi ricevuti e mettere in guardia i feriti, rispetto a persone che cercano di approfittare" della loro situazione. I gestori della pagina Facebook concludono di non voler "mettere in dubbio la buona fede di Eric Drouet a proposito della raccolta fondi".