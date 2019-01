Gilet gialli, scontri in piazza a Parigi. Sfondato il portone di un ministero

Gileti gialli: primi scontri a Parigi, polizia usa lacrimogeni

Ci sono stati scontri tra gilet gialli e polizia a Parigi nel primo pomeriggio, quando un corteo ha tentato di avvicinarsi all'Assemblea nazionale. All'ottavo sabato consecutivo di proteste in Francia contro le politiche del governo Macron, migliaia di manifestanti sfilano a Rue de Rivoli e sul lungo-Senna. Un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il ponte pedonale che porta davanti all'Assemblea Nazionale. Tutti i luoghi di grande attrazione turistica (il Louvre, l'Ile de la Cite', il Musee d'Orsay) risultano presidiati dalle forze di sicurezza. Al Musee d'Orsay, molti visitatori sono rimasti bloccati per diversi minuti e sono stati fatti uscire da una porta laterale. La polizia ha gia' usato i lacrimogeni. Dalla mattina ci sono assembramenti lungo il viale degli Champs Elysees, una marcia nel quartiere di Saint Germain des Pre's e dal primo pomeriggio c'e un assembramento tra la Place de l'Hotel de Ville e l'Assemblea nazionale .

I manifestanti sono stati respinti dalla polizia mentre cercavano di attraversare il ponte Le'opold-Se'dar-Senghor per arrivare all'arco di Trionfo e sono arretrati verso boulevard Saint Germaine; si stanno ora dirigendo all'Assemblea nazionale per manifestare davanti al Parlamento francese. Molti i lacrimogeni lanciati dalla polizia ma anche dai manifestanti che hanno dato fuoco ad alcune decorazioni natalizie e cassonetti lungo boulevard Saint Germaine. I manifestanti nel centro di Parigi sono alcune migliaia, ma ai 'gilet gialli' si uniscono molti altri che protestano senza segni distintivi.

Gilet gialli: agente leggermente ferito davanti al d'Orsay

Un agente della Gendarmerie e' stato ferito da una bicicletta lanciata dall'alto nei pressi del Museo d'Orsay. L'agente e' stato soccorso da altri colleghi che lo hanno riportato dall'altra parte della Senna sulla passerella pedonale Le'opold Sedar Senghor, uno dei focolai di scontri piu' intensi. Il poliziotto colpito, ripreso da vari video pubblicati su Twitter, non sembrava essere in gravi condizioni.

Gilet gialli: una ruspa per sfondare il portone di un ministero

"Non e' mai molto piacevole veder distruggere il posto in cui lavori, ma non sono io che sono stato attaccato, e' la Repubblica, sono le nostre istituzioni". Il portavoce del governo Benjamin Griveaux commenta cosi' l'assalto con cui i 'gilet gialli' hanno sfondato con una ruspa la porta del ministero dei rapporti con il Parlamento dove ha sede anche il suo ufficio. Griveaux, i cui uffici sono ospitati nel ministero a rue de Grenelle, nella zona del quartiere latino, e' stato portato fuori e messo in sicurezza insieme con i suoi collaboratori. Gli assalitori erano circa 15, alcuni con indosso gilet gialli, altri vestiti completamente di nero.

Gilet gialli: alle fiamme bandiera Ue a Parigi, "Macron dimissioni"

Una bandiera europea e' stata data alle fiamme durante la manifestazione dei 'gilet gialli' a Parigi: mentre i manifestanti sfilavano lungo boulevard Saint Germaine, alcuni manifestanti hanno incendiato diversi cassonetti gettando tra le fiamme immondizia ma anche una bicicletta e una bandiera europea. Mentre la bandiera blu con le stelle gialle", i manifestanti scandivano 'Macron dimissioni'.

Gilet gialli: tensioni in diverse citta' dell'Ovest

Manifestazioni in diverse citta' della Francia per l'Ottavo Atto dei gilet gialli. Manifestazioni e blocchi stradali fra Rouen e Nantes, oltre che a Rennes e sulla A7 a Lione. A Rouen, 2.000 'gilet jaunes', secondo la polizia, hanno sfilato al mattino nel centro della citta'. Altrettanti a Nantes, dove la manifestazione e' degenerata in scontri A Rennes, si sono radunati in 200 davanti al municipio e un gruppetto si e' sganciato per danneggiare l'accesso principale.