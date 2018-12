Gilet gialli, stop di 6 mesi all'aumento delle accise. Macron cede

Ora è ufficiale. Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato la sospensione per 6 mesi dell'aumento della tasse sui carburanti che aveva scatenato le proteste in tutto il Paese e aveva innescato la rivolta dei 'Gilet gialli'. Sei mesi di 'tregua fiscale' che permetteranno anche di avviare una grande concertazione nazionale. Il governo oggi ha annullato l'incontro con i rappresentanti dei 'Gilet gialli'.

Allo stesso tempo, non ci saranno aumenti delle tariffe di energia elettrica e gas "durante l'inverno", ma anche misure meno stingenti sul controllo tecnico delle automobili. Il primo ministro ha rivolto un appello alla calma per un "ritorno alla normalita'". Saranno anche sospsesi i piu' stringenti controlli sulle emissioni delle auto che dovevano entrare in vigore da gennaio.

"E' arrivato il tempo del dialogo. Sono convinto che quando metti dei francesi di buona volonta' intorno a un tavolo si possono trovare delle soluzioni. E' quello che vi propongo di fare", ha detto il premier francese nel solenne discorso alla nazione per smorzare le proteste dei Gilet gialli.