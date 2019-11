Gilet gialli, un anno dopo le proteste due francesi su tre li sostengono

Gilet gialli: un anno dopo 2 francesi su 3 sostengono movimento

A un anno dalla nascita del movimento, i gilet gialli godono ancora del sostegno di 2 francesi su 3. Lo rivela un'indagine Odoxa-Dentsu Consulting pubblicata dal quotidiano Le Figaro, alla vigilia della manifestazione indetta sugli Champs-Elysées per festeggiare la ricorrenza, vietata dal prefetto di Parigi. Una 'pagella' positiva per i gilet gialli, scesi in piazza per la prima volta il 17 novembre 2018. Per il 69% degli intervistati il movimento è stato "abbastanza o molto giustificato, mentre solo il 13% dei francesi si dice contrario alle loro azioni "per niente giustificate".

A sostegno dei gilet gialli soprattutto le classi più povere

Il 58% degli intervistati valuta positivamente i risultati ottenuti dai manifestanti. Una percentuale che cresce di qualche punto tra i cittadini con un livello di studi inferiore; il 63% considera "una buona cosa" la battaglia portata avanti dai gilet gialli. Tenendo conto invece del livello retributivo, il sondaggio conferma che per il 67% delle persone con uno stipendio inferiore a 1.500 euro mensili "le ripercussioni sono state buone" per loro, contro solo il 38% di quanti guadagnano più di 3500 euro. Al contempo il 64% dei francesi considera che il presidente Emmanuel Macron e il governo "non hanno sufficientemente tenuto conto" delle rivendicazioni del movimento.