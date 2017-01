Giustizia, l'Ue dà ragione a Berlusconi:"In Italia toghe troppo politicizzate"

L'UE DA' RAGIONE A BERLUSCONI: "IN ITALIA TOGHE TROPPO POLITICIZZATE"

L'Italia deve affrontare la questione della politicizzazione della magistratura, che può porre problemi sotto il profilo dell'imparzialità richiesta ai giudici. Lo chiede il gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (noto come gruppo Greco), nel rapporto pubblicato oggi sulla lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse, sottolineando quello che è storicamente uno dei cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi che ha sempre parlato di toghe politicizzate. All'Italia sono state rivolte 12 raccomandazioni di cui si valuterà l'attuazione a metà 2018, e una di queste riguarda i giudici in politica.

LA RACCOMANDAZIONE UE SULLA GIUSTIZIA ITALIANA

La raccomandazione numero 10 del Consiglio d'Europa invita l'Italia "inserire nel diritto l'incompatibilità dell'esercizio simultaneo della funzione di magistrato e quella di membro di governo locali", ma al punto due della stessa raccomandazione si chiede all'Italia di "trattare, più in generale, la questione della partecipazione dei magistrati nella vita politica in tutti i suoi aspetti sul piano legislativo, in ragione dell'impatto sui principi fondamentali d'indipendenza e di imparazialita' del sistema giudiziario".

BERLUSCONI, SPERANZE SUL PROCESSO MEDIASET?

La raccomandazione arrivata da Bruxelles dà ora qualche speranza a Silvio Berlusconi in merito al processo Mediaset. Dopo la condanna in Cassazione sul processo Mediaset, infatti, Berlusconi ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. L'ex premier spera che il pronunciamento dell'Ue sulle toghe italiane "politicizzate" possa in qualche modo aiutarlo in una pronuncia favorevole che ne pulisca la fedina penale e lo rilanci completamente sul piano politico.