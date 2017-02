Gli Stati Uniti lanciano l'allarme: elezioni in Ue a rischio hacker russi

Putin, influenze sulle elezioni in Europa

In vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Europa, a partire dal voto in Olanda il prossimo 15 marzo, gli hacker russi potrebbero intervenire con iniziative di propaganda o disinformazione, anche attraverso diffusione di fake news. A lanciare l'allarme é il prestigioso New York Times. Il quotidiano Usa mette sotto la lente di ingrandimento l'azione delle formazioni cosiddette populiste, che farebbero il gioco di Mosca, ma anche l'attivita' politica di esponenti di formazioni piu' tradizionali, come il deputato del Partito socialista olandese, Harry van Bommel.

Le elezioni in Olanda il banco di prova per Mosca

Proprio quest'ultimo, piu' o meno incansapevolmente secondo il Nyt, si sarebbe fatto portavoce degli interessi della Russia nel corso della campagna elettorale nell'aprile 2016 per il referendum che ha visto oltre il 60 per cento dei votanti olandesi bocciare l'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina. Secondo il Nyt van Bommel e il suo team hanno "tenuto pubbliche manifestazioni, sono apparsi in tv e hanno utilizzato i social media per intervenire contro il governo filo-occidentale dell'Ucraina". Nel mirino anche il leader populista olandese Geert Wilders, che sia pure non diretto alleato del Cremlino "a differenza dei leader populisti di Francia e Italia", di fatto gioca a favore di Mosca con la sua proclamata intenzione di indebolire l'Ue.

Non ci sono prove del coinvolgimento di Mosca

Vengono poi citate intrusioni di hacker, presumibilmente russi, nei computer di agenzie governative e imprese olandesi; in quelli di ministeri e di un partito in Norvegia. Si riferiscono anche le parole del ministro della Difesa britannico che "ha accusato Mosca di usare la disinformazione come arma" oppure le dichiarazioni di "funzionari tedeschi, francesi e italiani di ingerenze da parte di sostenitori filo Russia". Il quotidiano Usa ammette che finora "nessuno ha portato prove concrete che la Russia, piuttosto che singoli cittadini russi, siano al lavoro per modificare" il regolare svolgimento dei processi elettorali in Europa. Viene cosi' ricordata una presa di posizione ufficiale dei servizi di sicurezza olandesi, AIVD, che in una pubblica valutazione hanno convenuto come "sia estremamente difficile misurare la scala di eventuali interferenze sponsorizzate dalla Russia, poiche' gli sforzi di Mosca per influire sulla pubblica opinione 'avvengono in una zona d'ombra tra la diplomazia e l'intelligence'".