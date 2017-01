Gli Usa schierano le truppe in Polonia. Ira di Mosca

Nato, aumenta il contingente militare Usa in Polonia

La Nato schiera le sue truppe lungo il confine est della Polonia. Circa 3mila soldati americani, insieme a un'ottantina di tank e materiale pesante, hanno attraversato la frontiera con la Germania. Dopo l'annessione russa della Crimea, la Nato lo scorso anno ha infatti deciso di rafforzare il fianco orientale; e lo schieramento dei militari americani rientra nella risposta dell'amministrazione americana uscente -a meno di 10 giorni dall'insediamento del futuro presidente, Donald Trump- che ha voluto rassicurare gli alleati, allarmati dal crescente rafforzamento della Russia.

La Polonia ringrazia il sostegno militare di Washington

I militari si sommano ai circa mille soldati americani gia' arrivati nel Paese negli ultimi giorni. Le truppe americane riceveranno oggi un benvenuto simbolico nella localita' di Olsztyn (nel nord della Polonia) e nella base di Zagan (sud-ovest); e il prossimo sabato si terranno in varie parti del Paese cerimonie in onore dei soldati della Nato. A regime la Polonia potra' contare su una Brigata americana blindata con circa 4mila militari, una novantina di blindati, 144 veicoli da combattimento Bladley e 400 fuoristrada tipo Humvee. Dopo le prime esercitazioni in Polonia, le unita' si distribuiranno in Bulgaria, Romania e nelle tre repubbliche baltiche (Lituania, Lettonia ed Estonia).

Cremlino: i militari americani in Polonia sono "una minaccia"

Il dispiego di truppe e blindati americani in Polonia rappresenta una minaccia per gli interessi e la sicurezza della Russia: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Lo consideriamo come una minaccia: sono azioni che rappresentano una minaccia ai nostri interessi e alla nostra sicurezza", ha detto Peskov, in dichiarazioni ai media russi. Il portavoce della presidenza russa ha sottolineato che "qualunque Paese avrebbe una relazione negativa di fronte all'aumento della presenza militare straniera vicino alle sue frontiere".

"Inoltre -ha aggiunto- si tratta di un terzo Paese che aumenta la sua presenza militare alle nostre frontiere europee; e non e' un Paese europeo". Circa 3mila soldati americani, insieme a un'ottantina di tank e materiale pesante, sono arrivati stamane in Polonia, attraversando la frontiera con la Germania.

Con Trump distensione Usa-Russia

La decisione di inviare truppe in Polonia probabilmente non sopravviverá all'avvicendamento tra Obama e Trump alla Casa Bianca. Il presidente eletto richiamerá infatti probabilmente i soldati dal confine orientale. Per il miliardario Usa infatti la Russia non rappresenta una minaccia, ma un alleato contro il vero pericolo: l'estremismo islamico.