Google, Oracle denuncia a Ue cambi nella privacy: "Attivati i superprofili"

NUOVI GUAI DALL'UE PER GOOGLE SULLA PRIVACY

Non c'è pace sul fronte europeo per Google. Si apre infatti una nuova spinosa vicenda per Mountain View a Bruxelles sul caso della raccolta dei dati degli utenti. Al gigante del web viene contestata una presunta modifica delle regole della privacy. Una modifica che danneggerebbe gli utenti, anche se Google nega tutte le accuse, provenienti dal rivale Oracle.

LA DENUNCIA DI ORACLE: "GOOGLE HA APPORTATO CAMBI NELLA PRIVACY DEGLI UTENTI"

Lo scorso dicembre Oracle ha infatti presentato all'Unione Europea un dossier sui presunti cambiamenti apportati lo scorso giugno da Mountain View alla raccolta dei dati degli utenti, che ora mette insieme sia quelli di navigazione che le ricerche compiute arrivando di fatto alla creazione di 'superprofili'.

ORACLE: "I SUPERPROFILI DI GOOGLE SONO REALTA'"

Stando alle voci, la Commissione Ue avrebbe preso "sul serio" la denuncia di Oracle, per cui "i superprofili sono ora una realta'" e questo cambiamento nella privacy "dà a Google un accesso esclusivo e senza precedenti nelle vite degli utenti". Oracle sostiene che la denuncia non è stata fatta per creare un nuovo caso ai danni di Google, bensì per fornire altri elementi sui casi già aperti dall'Ue a carico di Google e riguardanti il presunto abuso di posizione dominante di Mountain View.

GOOGLE REPLICA A ORACLE: "ACCUSE PRIVE DI SOSTANZA"

Nel frattempo, non si è fatta attendere la replica di Google alle accuse mosse da Oracle. Secondo Mountain View la denuncia sui cambiamenti dei termini per la privacy è "priva di sostanza". Google, attraverso un suo portavoce, ha sottolineato che le modifiche effettuate nel 2016 al sistema pubblicitario sono "completamente opt-in". SI trattebbe dunque di modifiche alle quali "gli utenti possono aderire in modo del tutto volontario". A questo cambiamento, ha quindi ancora spiegato il portavoce di Mountain View, "abbiamo associato strumenti di controllo per gli utenti che riflettono il modo in cui le persone usano Google oggi, ossia su molti dispositivi differenti".