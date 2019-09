Governo Conte bis, Laura Agea (M5s) sottosegretario agli Affari Ue. Ecco chi è

L'eurodeputata M5s Laura Agea è stata nominata sottosegretaria agli Affari europei dal consiglio dei ministri di venerdì mattina che ha conferito tutti gli incarichi del nuovo governo Conte bis tra M5s e Pd. "Dal salario minimo europeo al Made In, dalla riforma dei Trattati alla redistribuzione preventiva dei migranti: le sfide europee che ci attendono sono tante e noi siamo determinati a vincerle. Ecco perché esprimiamo grande apprezzamento per la nomina a Sottosegretario per gli Affari Europei di Laura Agea, europarlamentare della nostra delegazione dal 2014 al 2019", si legge in una nota della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. "La sua esperienza, competenza e sensibilità verso i più deboli dimostrano che il governo ha scelto la persona giusta al posto giusto. Al nuovo Sottosegretario auguriamo buon lavoro e ci mettiamo fin da subito a disposizione per il bene dei cittadini italiani ed europei. Insieme cambieremo l'Europa", conclude la nota.

ECCO CHI E' LAURA AGEA

Nata a Narni (provincia di Terni, in Umbria) e cresciuta a Città di Castello, Laura Agea ha studiatoall’Università degli Studi di Urbino, facoltà di Sociologia, dove ha conseguito la laurea quadriennale in Sociologia e ha partecipato al Master di primo livello in “Scienze Amministrative”, presso la Facoltà di Scienze Politiche. All’Università degli Studi di Perugia, presso il dipartimento di Scienze della Formazione Primaria, ha poi intrapreso il percorso per l’ottenimento della laurea in Scienze e Tecniche dei Processi Psicologici.

L'ESPERIENZA AL PARLAMENTO EUROPEO

Nell'aprile del 2014 viene selezionata, attraverso le Primarie online degli iscritti al Movimento 5 Stelle, come una dei candidati nella circoscrizione Italia centrale per le elezioni europee. Verrà poi eletta Deputata del Parlamento europeo ottenendo quasi 40 mila preferenze. Durante la precedente legislatura europea è stata coordinatrice per il gruppo EFDD della Commissione Occupazione e Affari Sociali (EMPL) e membro sostituto della Commissione per le Libertà Civili (LIBE) e della Commissione Petizioni (PETI). Si è occupata anche dei rapporti con la Palestina e della cooperazione con Armenia, Azerbaijan, Georgia e Canada, nonché dell'Unione del Mediterraneo.