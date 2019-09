Governo Conte, si riavvicina anche la Germania. Steinmeier apre sui migranti

Dopo la Francia tocca alla Germania. Dopo le tensioni degli scorsi mesi l'Italia, con il governo Conte bis, riannoda i fili della diplomazia con i pesi massimi continentali. A poche ore dall'incontro tra Conte e Macron arriva la visita del presidente della Repubblica tedesca Steinmeier, che segna un riavvicinamento sulla questione dei migranti. Insomma, in generale sembrano tutti più disposti a trovare un accordo con l'Italia.

Migranti: Steinmeier, collaborazione più stretta Italia e Germania

"Sul tema delle migrazioni Italia e Germania vogliono e devono collaborare in maniera molto più profonda. Anche agli altri partner europei dovremo dire che abbiamo fatto molto per la protezione di chi è perseguitato. E' importante che l'Italia non sia più lasciata sola ad affrontare questo compito e credo che in Europa si prenderanno iniziative di rilievo: si tratta di trovare soluzioni europee volte ad alleggerire l'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica tedesca, Frank-Walter Steinmeier, durante la conferenza stampa congiunta con il capo di stato italiano, Sergio Mattarella al Quirinale, dove è stato ricevuto con gli onori militari. La visita di Stato di Steinmeier, accompagnato dalla moglie Elke Budenbender, prevede domani una tappa a Napoli. Per quanto riguarda ancora il tema delle migrazioni, gli sforzi da compiere non possono disgiungersi - a detta di Steinmeier - "da quelli per la pacificazione della Libia. Si cercheranno soluzioni comuni che superino le incomunicabilita' tra le parti in conflitto".

Steinmeier: "Felice per posizione europeista del nuovo governo"

Il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier si è detto "molto felice" per il fatto che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, abbia "assunto una posizione europeista". Durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da cui è stato ricevuto oggi al Quirinale, Steinmeier ha inoltre affermato che i rapporti tra Germania e Italia sono "molto speciali, intensi come nessun altro paese in Europa".