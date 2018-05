Governo, l'Ue avverte l'Italia: "Senza accordo no intesa su euro e migranti"

L'Ue avverte l'Italia: "Senza governo difficile l'intesa su Dublino ed euro"

Malgrado le rassicurazioni della Commissione di Jean-Claude Juncker, che anche oggi ha ribadito la sua fiducia nell'operato del presidente della Repubblica, lo stallo politico italiano rischia di impedire un accordo tra i 28 sulla riforma di Dublino e sull'Unione bancaria. Secondo quanto riferito all'Agi da fonti europee, se l'Italia andrà al voto a luglio, raggiungere un consenso sulla riforma di Dublino al Consiglio europeo di giugno "sarebbe certamente più difficile".

Bruxelles spinge l'Italia a formare un governo

L'Italia e' tra i paesi in prima linea a cui gli Stati membri del Nord chiedono di assumersi per 10 anni la responsabilita' dei migranti che arrivano sul loro territorio. Se non sarà trovato un consenso al Vertice di giugno, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, le cui posizioni sono vicine a quelle dei paesi dell'Est, ha minacciato di ritirare il dossier di Dublino dal tavolo e presentare una sua proposta. Anche un accordo sull'Unione bancaria e sulla road map per riformare la zona euro appare "molto difficile" senza un governo con i pieni poteri a Roma, dice la fonte. Il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, hanno promesso di presentare le loro proposte su Unione bancaria e zona euro a giugno, poco prima del Vertice dei capi di Stato e di governo. Nel caso dell'Italia, per un governo neutrale o tecnico "sarebbe complicato prendere impegni politici se ci sono elezioni in vista", aggiunge la fonte.