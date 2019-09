Gozi: "Tengo la cittadinanza". Marion: "Salvini? In Francia non funzionerebbe"

Italia-Francia, Gozi scherza: "La cittadinanza? Governo caduto e non me l'hanno tolta"

"La cittadinanza non me l'hanno tolta, per fortuna il vecchio governo è caduto. Il nuovo governo non l'ha messa come priorità, quindi dovrei conservarla...". Sandro Gozi, responsabile degli Affari europei per il governo francese, lo dice dai microfoni di 'L'Italia s'é desta' su Radio Cusano Campus. "Meno male che queste scemenze appartengono al passato" ha aggiunto ricordando la polemica scaturita proprio in seguito al conferimento del suo incarico.

Il programma di Gozi per Macron

"Io sono consigliere di Macron, mi occupo di politica europea, stiamo lavorando con Ursula Von Der Layen per cambiare l'Europa, un'Europa verde, un'Europa degli investimenti, stiamo dando il nostro contributo per cambiare le cose. E' un momento molto entusiasmante, molto intenso, per spingere l'Europa a cambiare marcia. Occorre un'Europa più forte e sovrana, un'Europa che investa di più sull'ecologia e sul digitale. Un'Europa che si assuma le proprie responsabilità, nel Mediterraneo rispetto all'Africa. Va riformato Schengen e serve un diritto d'asilo comune. I sovranisti hanno ragione quando dicono: riprendiamoci il controllo, la risposta però è sbagliata perché loro vogliono tornare a politiche nazionalistiche e chiudere le frontiere. Il punto è come riprendiamo il controllo. La ripresa del controllo è costruire un'Europa sovrana, per questo dico sempre che i veri sovranisti siamo noi pro-europei".

E Marion Le Pen: "Salvini empatico ma in Francia non funzionerebbe"

"E' empatico, vicino alla gente. Ma in Francia il suo stile non funzionerebbe. Da noi, il fantasma del generale de Gaulle plana su tutti i politici. Esistono aspettative intellettuali, di contegno". Cosi Marion Marechal Le Pen, nipote di Marine, in una intervista a La Stampa definisce Matteo Salvini, senza risparmiare una frecciata a M5S quando Le si chiede se il leader della Lega abbia sbagliato strategia: "Sono i 5 stelle che l'hanno tradito dopo Le elezioni europee. La sua reazione è stata legittima". Rispondendo ad una domanda sulla possibilita' che ora Salvini possa essere isolato a destra come Marine Le Pen in Francia, afferma: "Questo paragone non si puo' fare. La Lega è diventata il grande partito della destra nel vostro Paese e non è il caso dell'Rn. La formazione italiana è radicata localmente, dove è disposta a formare coalizione con altre forze. Rassemblement National no. E' una forza politica nazionale innegabile, ma al peggio fa il 15% e al meglio il 30. Cosi'in Francia e senza alleanze non potra' governare".