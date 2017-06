Grecia, via libera a 8,5 mld di finanziamento. Disgelo con la Lagarde

Grecia: sospiro di sollievo all'Eurogruppo

Sospiro di sollievo all'Eurogruppo sul caso greco: dopo mesi di tira e molla, finalmente i ministri delle Finanze dei 19 paesi della moneta unica hanno preso atto delle riforme fatte dal governo Tsipras e hanno deciso di concludere la seconda revisione del terzo programma di aiuti da 86 miliardi. In altre parole, la Grecia puo' da subito contare su un nuovo finanziamento da 8,5 miliardi per far fronte alle prossime scadenze, soprattutto nei confronti della Bce. Inoltre, dopo quasi due anni dall'avvio del programma, c'è stato l'atteso "disgelo" con il Fondo monetario internazionale, che ha deciso di mettere a disposizione di Atene uno "stand by arrangement", ovvero un finanziamento fino a 2 miliardi di dollari che saranno erogati però soltanto quando il Fondo avrà ottenuto chiarimenti sulla ristrutturazione del debito.

Nuovo finanziamento da 8,5 miliardi e disgelo con Fmi

Il ministro greco Euklide Tsakalotos ha detto al termine della riunione a Lussemburgo di vedere finalmente "la luce in fondo al tunnel". Delle riforme effettuate dal governo di cui fa parte, i partner dell'Eurogruppo hanno lodato il coraggio, sottolineando nel comunicato finale che hanno permesso risparmi pari al 2% del Pil. "Sono state portate a termine le 140 azioni prioritarie richieste - ha sottolineato il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici - anche in settori delicati come le pensioni, il mercato del lavoro e il fisco. L'accordo di stasera e' piu' che meritato e permette alla Grecia di girare pagine, come è nell'interesse generale che succeda".

I dubbi di Lagarde

Ma se "il Fondo monetario internazionale ha apprezzato le ulteriori specifiche sulle misure per il debito fornite dagli Stati, ed è d'accordo che rappresenta un passo avanti importante verso la sostenibilità del debito greco", come si legge nel comunicato finale dell'Eurogruppo, Lagarde ha insistito che mancano ancora troppi dettagli sul debito e sulle prospettive future della sua riduzione. Il finanziamento potrà essere erogato "alla fine del programma di aiuti, ma anche molto prima se arriveranno questi chiarimenti", ha spiegato Christine Lagarde. Secondo la direttrice, quella trovata per la partecipazione del Fondo al terzo programma di aiuti internazionali "non è la soluzione migliore, ma non è neanche male".