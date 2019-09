Gualtieri a Roma lascia il posto a Danti

Come primo dei non eletti Nicola Danti ha festeggiato l'incarico affidato a Roberto Gualtieri a Roma. Con la sua partenza verso via XX Settembre, dove dirigerà il ministero dell'Economia, l'eurodeputato romano ha lasciato il posto libero a Nicola Danti, renziano e toscano doc.

Anche se la perdita di Gualtieri é un duro colpo per l'Italia, visto che ricopriva il ruolo di presidente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari, il ritorno di Danti a Bruxelles é una buona notizia. L'eurodeputato fiorentino si é infatti battuto nella scorsa legislatura per innovare e rendere piú competitivo il settore digitale europeo.