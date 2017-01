Hollande pensa alla carriera in Ue? "Vuole la poltrona di Tusk". Lui nega

UE, HOLLANDE NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL POSTO DI TUSK?

François Hollande nuovo presidente del Consiglio europeo? E' una possibilità concreta. Almeno secondo varie voci provenienti dalla Francia secondo le quali il presidente uscente, dopo essersi rititirato dalla corsa all'Eliseo nelle elezioni della prossima primavera, starebbe pensando di intraprendere una carriera in seno all'Unione Europea. E avrebbe messo nel mirino la poltrona di Donald Tusk.

I NUOVI EQUILIBRI NELLE CARICHE LANCIANO L'IPOTESI HOLLANDE

La voce non trova conferme ma è stata rilanciata con forza dal quotidiano Le Parisien. La cosa certa è che il mandato dell'attuale presidente Ue Donald Tusk (ex premier polacco) scade il 31 maggio. In teoria Tusk potrebbe essere confermato per un secondo mandato, ma la fine della 'grande coalizione' al Parlamento europeo tra partito popolare e partito socialista rimescola le carte. Attualmente sono del Ppe i presidenti di Consiglio, Commissione e Parlamento, una situazione che il Pse ritiene non equa. Le condizioni politiche per una presidenza Hollande, che è appunto socialista, alla Ue, dunque ci sono.

LUI NEGA: "VOCI INFONDATE". RESTA IL GIALLO

Ma al momento la voce viene smentita. I portavoce di Hollande negano con forza che l'inquilino dell'Eliseo pensi davvero di prendere posto sulla poltrona di Tusk e hanno definito la notizia "completamente falsa". Nel frattempo Tusk, l’ex primo ministro polacco che si è trovato a fare da mediatore nell’accordo che vedeva l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa, non ha ancora detto se intende rimanere allo scadere del mandato di 30 mesi il 31 maggio. Non resta che aspettare e vedere che cosa accadrà. Di certo Hollande si sta guardando attorno per capire come proseguire la sua carriera dopo il flop di popolarità che lo ha portato a non ricandidarsi per un secondo mandato in Francia. E l'Ue potrebbe essere una possibilità.