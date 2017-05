I media francesi: da Mosca finanziamento a Le Pen per 9 mln

La leader del Fn Marine Le Pen

Il Front National di Marine Le Pen avrebbe ottenuto un prestito di 9 milioni di euro da banche russe nel 2014, in cambio dell'appoggio pubblico a Mosca durante il conflitto ucraino. Lo scrive il sito d'inchiesta Mediapart, rilanciato dal Nouvelle Observateur. Il sito, che ha dedicato una lunga inchiesta alla questione, scrive che il senatore russo Alexandre Babakov, considerato un influente consigliere del presidente Vladimir Putin e responsabile dei rapporti con le organizzazioni russe all'estero, avrebbe facilitato il contatto tra il Fn e tre banche russe "dal discutibile profilo" tra il 2014 e il 2016.

Nel 2014 da Mosca bonifici per 9 mln al Fn

Babakov, il cui nome appare nelle liste della Ue delle persone sottoposte a sanzioni da parte di Bruxelles e che avrebbe incontrato direttamente Le Pen nel febbraio del 2014, viene definito da Mediapart un "ultra-patriota" che ha aiutato il Front National a ottenere un prestito di 9 milioni di euro dalla banca russa First Cezch-Russian bank nel 2014, per finanziare la campagna del partito in vista delle elezioni amministrative del 2015. Ufficiale di collegamento tra il Fn e Babakov, scrive ancora Mediapart che cita delle email di cui e' venuta in possesso, sarebbe Jean-Luc Schaffauser, oggi membro dello staff della campagna della leader del Fn.

Il Fn: nessuno ci dava credito, solo Mosca

I contatti tra i russi e gli esponenti del Fn si sarebbero svolti tra Ginevra e Parigi, anche alla presenza tesoriere del partito, Wallerand Saint-Just. Nell'ottobre del 2014 la stessa Marine Le Pen ammise in parte la circostanza, quando, scrive l'Observateur disse che il Fn "ha chiesto dei prestiti a tutte le banche francesi ma nessuna ha accettato: quindi abbiamo sollecitato la richiesta a diverse istituzioni all'estero, dagli Stati Uniti alla Spagna e si', anche alla Russia.