I paramilitari russi si addestrano ad assaltare il Parlamento tedesco

Germania, gruppi paramilitari si addestrano a prendere il Parlamento tedesco

In Germania sono ancora in molti a ricordare quando durante la seconda guerra mondiale i soldati dell'Armata rossa entrarono a Berlino saccheggiandola. Non devono averla presa bene quando hanno saputo che un'associazione paramilitare russa, i cui membri sono tutti giovanissimi, si addestreranno in un campo militare alle porte di Mosca a prendere d'assalto una riproduzione del Reichstag, il Parlamento tedesco.

Giovani paramilitari alle rpese con l'assedio del Reichstag

I ragazzi della Yunarmya, un'associazione paramilitare fondata di recente con il sostegno del ministero della Difesa russo per insegnare tecniche militari già ai giovani in etá scolare, potranno esercitarsi all'arte della guerra simulando attacchi al Reichstag. Il Parlamento tedesco, uno dei monumenti piu' importanti di Berlino e la sede del Parlamento, diventa cosí un campo di battaglia.

Mosca sembra volersi preparare ad una guerra

Come ha reso noto oggi il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, nel parco 'Patriot' a Kubinka, fuori Mosca - conosciuto anche come la Disneyland militare - si sta costruendo una riproduzione in miniatura del Reichstag, in modo che i giovani della Yunarmya "possano esercitarsi ad attaccare una posto concreto" e non immaginario. Il ministro ha poi fatto notare che al 'Patriot' e' stato costruito anche un villaggio partigiano di dimensioni reali, dove tra le altre cose si svolgono corsi di cucina. Si attende, inoltre, la conclusione dei lavori per la costruzione di una linea di trincea con rifugi e barricate, in modo che le persone possano sentire l'atmosfera della vita in queste condizioni, ha spiegato Shoigu, citato dalla Tass.

A Putin accuse di militarizzazione della societá

A completare i servizi che Mosca offre ai giovani per avvicinarli alla carriera militare, "quest'anno ci sará la possibilitá di passare una giornata in un sottomarino, sperimentando tutto ció che vi accade: dalla lotta per la sopravvivenza, fino alla pasta 'po-flotsky' (tipico piatto dei marinai russi)", ha aggiunto il responsabile della Difesa. Shoigu ha sempre negato che Mosca stia portando avanti una campagna di militarizzazione della societá, con l'aiuto di circolo patriottici e movimenti giovanili come Yunarmya.