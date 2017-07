I turisti preferiscono l'Italia alla Francia. E vanno in Veneto

L'Arena di Verona

Spagna, Francia e Italia sono le destinazioni preferite dei turisti europei, ma solo una regione italiana - il Veneto - rientra nella "top ten" dell'Unione europea, secondo alcuni dati pubblicati da Eurostat sul numero di notti trascorse negli Stati membri per turismo nel 2015. Nella classifica delle dieci destinazioni piu' popolari, le isole Canarie in Spagna sono nettamente in testa con 94 milioni di notti nel 2015.

Spagna, la mecca per i turisti

La Spagna e' il paese con piu' regioni nella "top ten" con 75,5 milioni notti per la Catalogna, 65,2 milioni per le isole Baleari e 61,4 milioni per l'Andalusia. La Francia ha tre regioni nelle dieci piu' popolari con Parigi e l'Ile de France (76,8 milioni di notti, al secondo posto nell'Ue), la Provenza-Costa azzurra (54,6 milioni) e il Rhone Alpes (48,7 milioni). La Croazia Adriatica arriva al quarto posto nell'Ue (68,1 milioni di notti), mentre il Veneto e' la sola regione italiana nella top ten piazzandosi al sesto posto con 63,3 milioni di notti.

Italia tra le mete preferite dai turisti

Tuttavia, se si considerano le prime 30 destinazioni preferite nell'Ue, l'Italia e' alla pari di Spagna e Francia con sei regioni in classifica: il Veneto, la Toscana, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Lazio e la provincia autonoma di Bolzano. Sono invece assenti le regioni del Sud. Secondo Eurostat, nel 2015 il 58% degli europei ha trascorso le vacanze nel proprie paese, il 26% in un altro Stato membro dell'Ue. Appena il 16% delle notti sono trascorse in destinazioni extra-Ue, con gli Stati uniti nettamente piu' popolari come meta (13,8% delle notti trascorse da residenti Ue nel resto del mondo) seguiti da Turchia (10,4%) e Marocco (4,6%). A influenzare i flussi di turisti non solo le possibilitá economiche, ma anche gli eventi legati al terrorismo.