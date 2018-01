Il 2018 sarà l'anno della cultura europea

Di Tommaso Cinquemani

L'Italia é il Paese con il patrimonio culturale più ricco del Pianeta, una vera e propria miniera di cui spesso i cittadini non sono consapevoli. Ma quanto possiamo dire di conoscere la cultura degli altri ventisette Paesi dell'Unione? Cultura intesa come opere d'arte certo, ma anche musica, tradizioni, letteratura e così via. Il motto dell'Unione é 'uniti nella diversità' e in Europa la pluralità culturale é ricca, anche se ha fondamenta comuni. Proprio per far conoscere e valorizzare questo patrimonio comune l'Unione europea ha deciso di indire il 2018 anno europeo della cultura.

"Grazie al lavoro svolto dalla commissione cultura del Parlamento europeo e della presidenza italiana del Consiglio, l'Unione europea ha deciso di dedicare un anno alla celebrazione del patrimonio culturale comune. La cultura, che spesso viene considerata una politica di serie b e soggetta a tagli, viene così valorizzata e celebrata", spiega ad Affaritaliani.it Silvia Costa, eurodeputata del Pd e già presidente della Commissione cultura all'Eurocamera.

Come si concretizzerà questo anno della cultura?

"Ogni Paese é spronato a organizzare eventi culturali. Le diverse direzioni generali della Commissione hanno messo in campo azioni specifiche e risorse finanziarie aggiuntive. Mentre il Presidente del Parlamento europeo Tajani ha inviato una lettera ad ogni eurodeputato per spronare tutti a diventare ambasciatori e soggetti attivi nel far conoscere il patrimonio culturale europeo. L'obiettivo é creare un vero spazio europeo della cultura".

Anche gli enti locali e le associazioni saranno coinvolte?

"Certamente, a Milano il 7-8 dicembre dello scorso anno si é tenuto il Forum europeo della cultura che ha raccolto tutti gli operatori del settore, le associazioni, ma anche regioni e città perché la cultura é un patrimonio comune che deve essere valorizzato in ogni sua forma".

C'é chi ha detto che con la cultura non si mangia, immagino non sia d'accordo...

"Il patrimonio culturale é una grande risorsa che deve essere valorizzata e che puó creare posti di lavoro e crescita economica. Lo sappiamo noi italiani che viviamo in un Paese ricchissimo di cultura ma che spesso non riusciamo a valorizzare nel modo giusto".

Ci saranno dei fondi ad hoc per le attività legate all'anno della cultura?

"La Commissione aveva proposto 4 milioni di euro che noi siamo riusciti a portare a 8. Se guardiamo all'aspetto puramente economico non possiamo dirci soddisfatti, ma la decisione di indire un anno della cultura europea é di alto valore simbolico. Cinque milioni saranno messi a bando attraverso una sezione dedicata di Europa creativa per progetti di cooperazione tra almeno tre soggetti di tre Paesi diversi, per azioni da svolgersi con focus nel 2018 e per non più di 24 mesi e avrà la forma di cofinanziamento con tetto di 200mila euro a progetto".

Quando parliamo di cultura intendiamo solo i contenuti dei musei?

"Assolutamente no, il Patrimonio culturale é certamente materiale, ma anche immateriale e oggi sempre più digitale. Si tratta di una grande risorsa di identità europea, di inclusione sociale, di occupazione di qualità e di sviluppo sostenibile”.

E dopo il 2018?

"L'auspicio é che quest'anno si gettino le basi per uno spazio europeo della cultura che contribuirà anche a farci riacquistare un senso di identità europea e a farci sentire orgogliosi di essere europei. Inoltre il mio auspicio é che a livello europeo il budget dedicato alla cultura non venga compresso, come accaduto negli ultimi tempi, ma che venga anzi aumentato".