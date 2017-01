Il Difensore civico europeo avvia una inchiesta contro Mario Draghi

Il mediatore civico europeo, Emili O'Reilly, ha aperto un'inchiesta a carico del presidente della Bce, Mario Draghi, per la sua appartenenza al Gruppo dei Trenta, l'organizzazione internazionale di finanzieri creata su iniziativa della fondazione Rockfeller. L'inchiesta riguarda anche il coinvolgimento di "alti funzionari" della stessa Banca centrale europea nei lavori del Gruppo dei Trenta.

Il difensore civico: chiarire il rapporto con il Gruppo dei Trenta

Nella lettera di notifica a Draghi, il difensore civico europeo spiega di aver ricevuto un esposto da Kenneth Haar, che "agisce per conto di un'organizzazione governativa", e che la decisione di avviare un'inchiesta e' stata presa "sulla base di questo esposto". Gia' nel 2012 il difensore civico aveva avviato un'inchiesta analoga, sulla base di esposti simili. Questa volta, pero', il caso e' diverso. "Nell'esposto attuale si contesta il fatto che adesso la Bce operi in modo diverso" rispetto al 2012, e di conseguenza "e' appropriato che tutte le questioni relative alla Banca centrale europea e il Gruppo dei Trenta siano considerate del mutato contesto". Emili O'Reilly invita i Mario Draghi a far mettere in contato i suoi uffici con quelli del difensore civico.

Emili O'Reilly chiede la collaborazione di Draghi e della Bce

Il mediatore civico europeo, Emili O'Reilly, fa sapere che data la natura preliminare delle verifiche "al momento non e' stata presa una posizione" e, dunque, l'apertura del fascicolo non pregiudica in alcun modo l'esito delle attivita' di accertamento. Al presidente della Bce, Mario Draghi, viene pero' chiesto che la Banca centrale europea "agevoli l'esame di tutti i documenti rilevanti in possesso della Bce" al fine di permettere "una piu' ampia comprensione" dei rapporto con il Gruppo dei Trenta. Alla Bce e al suo presidente viene quindi chiesto di presentare una risposta scritta alle contestazioni che sono state rivolte nei loro confronti, senza specificare entro quando la Bce dovra' far pervenire le risposte.

Che cos'é il Gruppo dei Trenta?

Il Gruppo dei Trenta (in inglese Group of Thirty), spesso abbreviato in G30, è un'organizzazione internazionale di finanzieri e accademici che si occupa di approfondire questioni economiche e finanziarie esaminando le conseguenze delle decisioni prese nei settori pubblico e privato. I principali temi di interesse e discussione del gruppo sono: cambi e valute, mercati capitali internazionali, enti finanziari internazionali, banche centrali e la supervisione dei servizi finanziarie e dei mercati, questioni macroeconomiche quali i mercati dei prodotti e del lavoro. L'organizzazione fu fondata nel 1978 da Geoffrey Bell su iniziativa della Fondazione Rockefeller, guidata dall'imprenditore statunitense John Davison Rockefeller. Ha sede a Washington.

Chi é il mediatore civico europeo?

Il Mediatore europeo indaga sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o di altri organi dell'UE. Le denunce possono essere presentate da cittadini o residenti dei paesi dell'UE o da associazioni o aziende con sede nell'UE. Il Parlamento europeo elegge il Mediatore per un mandato rinnovabile di cinque anni. È uno dei primi compiti che svolge nella legislatura dopo essere stato eletto. L'ufficio del Mediatore avvia le indagini dopo aver ricevuto una denuncia o di propria iniziativa. È un organo imparziale, e pertanto non prende ordini da nessun governo o organizzazione di altro tipo. Presenta una relazione annuale sulle sue attività al Parlamento europeo. Il Mediatore può risolvere un determinato problema anche solo informandone l'istituzione interessata. Qualora non bastasse, si cerca in tutti i modi di pervenire a una soluzione amichevole che corregga la situazione. In caso di esito negativo, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all'istituzione interessata. Se non vengono accolte, può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo affinché prenda le misure opportune.