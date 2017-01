Immigrazione, Trump piace alla Csu, l'alleato di Merkel

Immigrazione, Trump piace alla Csu bavarese

Mentre le cancellerie di mezza Europa rilasciano comunicati indignati per la chiusura voluta da Trump delle frontiere Usa agli immigrati, nel Vecchio continente cresce il sostegno per il neo-presidente. Dalla Lega Di Matteo Salvini al Front National di Marine Le Pen sono molte le dichiarazioni di appoggio all'imprenditore statunitense. E anche in Germania la Csu, l'alleato bavarese cristiano-democratico della Cdu di Angela Merkel, ha elogiato Donald Trump per aver attuato con coerenza e rapiditá, punto per punto, le sue promesse elettorali". In un'intervista all'edizione domenicale della Bild, il leader della Csu, Horst Seehofer, ha osservato come in Germania sarebbero stati necessari "gruppi di lavoro" dai tempi biblici per dare attuazione a cosí tanti impegni. Malgrado i contrasti avuti con Angela Merkel sulle politiche per l'immigrazione, Sehhofer ha assicurato che la cancelliera "sará la candidata comune di Cdu e Csu".

La Csu si schiera con la Russia: basta con le sanzioni europee

Il leader della Csu ha anche chiesto la fine delle sanzioni alla Russia e il ritorno di Mosca nel G8, il gruppo dei Paesi piú industrializzati da cui é stata sospesa. A suo avviso le sanzioni imposte per l'annessione della Crimea devono essere revocate "giá quest'anno". "Dobbiamo mettere fine alla mentalitá dei blocchi del XX secolo", ha insistito Seehofer, "dobbiamo chiarire le divergenze sulla Crimea e l'Ucraina" ma "mantenendo rapporti economici sensati con la Russia". Solo cosi', per il leader della Csu, "sara' possibile dare "una risposta comune a sfide come il terrorismo, l'immigrazione e i cambiamenti climatici". "Non possiamo affrontare contemporaneamente Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti", ha aggiunto Seehofer .

Il Canada offre residenza temporanea ai colpiti dal bando

Intanto il governo canadese ha fatto sapere che offrira' ospitalita' temporanea a quanti sono stati o saranno colpiti dal bando introdotto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti dei viaggiatori e dei profughi di sette paesi islamici. Il ministro dell'immigrazione canadese, Ahmed Hussen, dando l'annuncio nel corso di una conferenza stampa non ha precisato quante persone si trovino in questo momento bloccate in Canada per via del bando deciso da Trump. Washington nei giorni scorsi aveva fatto sapere che i canadesi in possesso di una doppia nazionalita' con i paesi colpiti dalla misura non sarebbero stati coinvolti.

Giudici contro il presidente Usa: pioggia di ricorsi

La giustizia americana interviene, ma l'Amministrazione Trump non da' segnali di voler cambiare in modo sostanziale la linea che ha portato al varo del discusso bando sui profughi e i viaggiatori provenienti da sette paesi islamici. Tutto quel che fa e' precisare che la regola non si applica ai possessori del permesso di soggiorno. Una mossa giudicata dalla stampa parziale e poco efficace, e che non ha certo stemperato gli animi nell'opinione pubblica americana e soprattutto tra quanti stanno dando vita a proteste in tutto il paese. Se infatti il capo di gabinetto della Casa Bianca, Reince Priebus, fa sapere in un comunicato che la "green card" garantira' il rientro, precisa immediatamente dopo che alle autorita' di frontiera continuera' ad essere garantita di fatto una totale autonomia nel tenere in stato di fermo e nel sottoporre ad interrogatorio i soggetti considerati sospetti. Da parte sua Donald Trump in persona fa sapere, logicamente via twitter, che l'America "ha bisogno di confini robusti e severamente controllati, subito". Ed aggiunge, con un paragone non certo destinato ad alleviare i rapporti con chi lo aveva criticato in questi giorni: "Andate a vedere quello che accade in tutta Europa e nel mondo, una orrenda confusione".

Quella di Trump e' la risposta ad una serie di dispositivi, varati in diverse citta' americane da parte della magistratura federale, con cui si sospendono gli effetti a diversi livelli del dispositivo contenuto nell'ordine esecutivo varato venerdi' scorso. Contro il bando si e' scatenato il partito democratico nel suo insieme, ma anche molti esponenti repubblicani non hanno nascosto e loro profonde perplessita'. Ridicolo, inaccettabile esagerato e per lo meno troppo vasto sono le critiche mosse alla decisione del governo federale da parte di almeno dieci parlamentari del Grand Old Party, mentre altri 12 hanno mostrato un sostegno quantomeno tiepido all'iniziativa. Solo in nove hanno finora dato il loro pieno appoggio. La maggioranza tace, e con essa i big del partito a cominciare da Ted Cruz e Marc Rubio. Tra coloro che guidano la battaglia c'e' invece il sindaco di New York, l'italoamericano democratico Bill De Blasio, "americano e nipote di immigrati". "La sospensione del vergognoso ordine esecutivo e' una vittoria dei valori americani, ma la nostra battaglia e' appena cominciata", promette. Intanto anche i tassisti di New York scioperano e si rifiutano di prendere corse dall'aeroporto Jfk, dove sono state bloccate le prime vittime della misura. Uber e' intervenuta, abbattendo le tariffe sulla tratta. Ma si e' dovuta scusare subito dopo. Di sicuro non la usera' il cineasta iraniano Farhadi: era stato invitato alla cerimonia degli Oscar, ha annunciato che intende restare a casa, con i suoi connazionali colpiti dalla chiusura decisa da Trump.