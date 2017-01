Infanzia, Morgano: "Abbiamo bisogno di una Child Guarantee"

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

La crisi economica non ha ancora abbandonato l'Europa e durante questi anni di recessione a pagare il conto di una economia acciaccata sono stati i più piccoli. Sono infatti i minori la parte della società piú vulnerabile. Per questo Commissione europea e Parlamento stanno discutendo di un piano di intervento, una Child Guarantee che dovrebbe assicurare a tutti i bambini i servizi essenziali come l'accesso alle cure mediche, all'istruzione, ad una casa dignitosa e ad una sana alimentazione.

"La Child Guarantee é un progetto che ha come obiettivo quello di dare risposta alle necessità di base dei bambini", spiega ad Affaritaliani.it Luigi Morgano, eurodeputato del Partito democratico. "Parliamo di istruzione, ma anche di accesso alle cure mediche e alla casa. Mentre in passato l'Unione europea lasciava agli Stati la completa iniziativa per quanto riguardava la tutela dell'infanzia, oggi con la crisi economica e con l'aumentare delle diseguaglianze l'Ue ha preso coscienza della necessità di un intervento".

Quanti sono i bambini potenzialmente interessati da questo progetto?

"Oltre il 25% dei bambini nell'Unione sono a rischio povertà. Ci sono 28 milioni di ragazzi che vivono in famiglie che non hanno accesso ai servizi di base: sanità, educazione, casa. L'Unione deve intervenire per aiutare le famiglie più vulnerabili come quelle monoreddito o a basso reddito, mono-genitoriali, appartenenti a minoranze o di rifugiati".

Come si puó sradicare questa condizione di povertà?

"Le azioni da mettere in campo sono diverse e il progetto di Child Guarantee é ancora ad uno step iniziale. Tuttavia oltre a definire le linee di intervento servono risorse e devono essere gli Stati a stanziare fondi adeguati. E' una questione culturale e politica: l'Europa deve decidere di dare priorità a questi temi piuttosto che ad altri".

La situazione di crisi che stiamo vivendo é la causa di larga parte delle difficoltà delle famiglia. Non deve essere il tema del lavoro al centro dell'intervento europeo?

"Il tema della disoccupazione é la grande questione sul tavolo. Ma mentre l'economia torna lentamente a crescere e genera occupazione non possiamo dimenticarci dei più piccoli".

Quali sono le linee di intervento che avete individuato?

"Un primo tema é quello dell'educazione. Nel passaggio dalla scuola dell'obbligo a quella superiore e professionale perdiamo troppi ragazzi, l'abbandono scolastico deve essere un campanello di allarme. Ma c'é anche un tema di accesso all'educazione: oggi siamo nella situazione per cui solo chi é economicamente florido puó permettersi di decidere se mandare il figlio in un istituto pubblico o privato".

Quali altri punti sono contenuti nel testo in discussione?

"L'accesso alle cure mediche é un altro pilastro. In tema di sanità ci sono grandi disparità all'interno dell'Unione europea, ma noi dobbiamo garantire l'accesso alle cure soprattutto ai minori. Si tratta di un fatto culturale, di rispetto della vita umana".

Ci sono però dei vincoli economici. La sanità assorbe già la maggior parte delle risorse del budget pubblico, aumentarle ancora significa fare nuovo debito che nelle condizioni attuali, con i vincoli europei, é impossibile...

"Esiste sicuramente un tema di sostenibilità economica che non puó essere eluso. Quello che diciamo é che con le risorse che si hanno bisogna stabilire delle priorità e io credo che la tutela dei minori sia fondamentale. In fondo si tratta di un investimento".

In che senso?

"Spesso sentiamo che la popolazione italiana sta invecchiando perché si fanno pochi figli. Se ci fossero però delle politiche a sostegno delle famiglie numerose questo trend potrebbe rallentare ed invertirsi. Servono sicuramente delle risorse, ma guardando la cosa in prospettiva si tratta di un investimento sul futuro".

Avete individuato altri settori di intervento?

"Bisogna prestare attenzione anche all'emergenza abitativa, visto che molti bambini crescono in case non adeguate. E inoltre all'alimentazione. Le famiglie che hanno meno mezzi hanno anche una alimentazione più scadente e questo porta i bambini a sviluppare con l'età patologie che poi pesano sul Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso, come vede, si tratta di investire sul futuro".

In Grecia, Paese sottoposto alle misure 'lacrime e sangue' della Troika, lo Stato ha tagliato all'osso tutti i servizi non garantendo ad esempio l'accesso alle cure mediche. Ora voi chiedete che gli Stati facciano di più per garantire i servizi essenziali. Non é un cortocircuito?

"E' una contraddizione, certo. Fino ad oggi la regola é stato l'individualismo degli Stati. In queste condizioni non ci sono i presupposti per intervenire. Ma se vogliamo una Europa più giusta, che sappia tenere conto della condizione degli ultimi, allora ci sono ampi margini di miglioramento. Quando il Papa ha parlato qui a Strasburgo ha preso gli applausi di quasi tutta l'Aula. Ma agli applausi ora devono seguire azioni concrete".