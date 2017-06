Investimenti, Morgano: "Ora l'Efsi guardi all'industria creativa"

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici é stato messo in campo dall'Unione europea per rilanciare la crescita economica. Bruxelles ha stanziato 21 miliardi di euro a garanzia di investimenti concessi al settore privato. In tutto, stima la Commissione, il Fondo dovrebbe smuovere 315 miliardi.

Lanciato nel 2015, oggi l'Efsi é al suo primo tagliando e a Bruxelles stanno già pensando alla nuova versione apportando dei miglioramenti. L'Italia, va detto, ha ottenuto grandi benefici da questo strumento finanziario. Il nostro Paese ha ricevuto 4,3 miliardi a garanzia di 28 miliardi stanziati per le grandi opere, come quelle legate a Ferrovie o alla banda larga di Telecom Italia, ma soprattutto per le Pmi.

"Con l'Efsi2 verrano movimentati 500 miliardi di euro", spiega ad Affaritaliani.it Luigi Morgano, eurodeputato del Partito democratico. "Il Fondo é stato creato originariamente proprio per rispondere al bisogno, espresso da alcuni governi e dal nostro gruppo politico, di dare impulso alla crescita economica senza ripiegarsi su politiche di austerity".

L'Italia é la prima beneficiaria in Europa dei fondi dedicati alle Pmi, é sentito il tema del sostegno al tessuto industriale?

"Oggi l'industria contribuisce al Pil nazionale per il 16%, una percentuale troppo bassa che ha ampi margini di crescita. La creazione di posti di lavoro é tra gli obiettivi dell'Efsi e non c'é dubbio che l'industria crei occupazione immediata e indiretta nei servizi".

Come membro della Commissione cultura lei si é occupato molto di finanziamenti a questo settore. L'Efsi ha dato impulso anche a questo comparto?

"Poco, visto che solo il 4% dei fondi sono finiti al settore della cultura e sostanzialmente solo per la ristrutturazione di edifici scolastici. Noi chiediamo che nel nuovo fondo si prevedano delle quote per il settore dell'industria creativa che ha un grossissimo problema di accesso al credito".

L'Efsi non é nato per sostenere il finanziamento delle grandi infrastrutture?

"Non solo. Molta attenzione é dedicata alle piccole e medie imprese che non riescono a reperire fondi sul mercato dei capitali tradizionale. E in quest'ottica le piccole e medie industrie creative hanno grosse difficoltà a soddisfare le proprie esigenze finanziarie. Per questo credo che l'Efsi dovrebbe pensare specificatamente anche a loro".