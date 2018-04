Iran, Macron si scorda l'Ue e fa arrabbiare la Merkel e Juncker

Iran, Macron: "Penso che Trump uscirà da accordo nucleare"

Il presidente Donald Trump farà saltare l'accordo sul nucleare iraniano. Ne è convinto il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, all'indomani del suo incontro con l'inquilino della Casa Bianca. "Il mio punto di vista, non so cosa deciderà il vostro presidente, è che si disferà di questo accordo per conto suo, per ragioni domestiche", ha detto Macron ai cronisti durante un evento alla George Washington University, secondo quanto riporta BuzzFedd. "Può funzionare nel breve termine ma è folle nel medio e lungo termine", ha ammonito Macron prevedendo "sanzioni Usa molto dure" dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano il 12 maggio, quando il presidente americano sarà chiamato a certificare o meno al Congresso, come è tenuto a fare periodicamente, il rispetto dei termini dell'intesa siglata nel 2015 da Teheran e dai Paesi del gruppo 5+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti più la Germania).

Macron si scorda l'Ue e fa arrabbiare Merkel e Juncker

Ancora una volta, come già successo sulla Siria, Macron ha fatto tutto da solo e ha deciso di appoggiare la linea del presidente americano sulla necessità di un accordo supplementare con l'Iran, senza consultarsi con l'Unione europea, anzi andando proprio in senso contrario alla posizione comune di Bruxelles. Federica Mogherini aveva infatti più volte ricordato che l'accordo nucleare è importante e va mantenuto, negli scorsi giorni. Ma Macron ha fatto uno scatto in avanti. Ancora una volta. Per questo Juncker e Angela Merkel non hanno accolto benissimo il nuovo assolo del presidente francese. La cancelliera tedesca non può non notare come Macron stia cercando, in parte riuscendoci, di prendere in mano il timone della politica globale europea.