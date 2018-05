Iran, Ue compatta contro Trump. Rohani minaccia, Israele in allarme

Iran: Rohani minaccia riprendere arricchimento uranio

"C'è poco tempo per iniziare i negoziati per mantenere in piedi l'accordo sul nucleare" con gli altri partner senza gli Usa. Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani in diretta tv. Se i negoziati fallissero, "ho dato disposizione all'Agenzia per l'energia atomica iraniana di essere pronta a riprendere l'arricchimento dell'uranio come mai prima, gia' nelle prossime settimane".

IRAN, L'UE PRONTA A FARE UN NUOVO ACCORDO NUCLEARE AL POSTO DEGLI USA

"La Francia, la Germania e il Regno Unito esprimono rammarico per la decisione americana di uscire dall'accordo nucleare" iraniano e "lavoreranno insieme" ad un accordo "più ampio", ha dichiarato su Twitter Emmanuel Macron, poco dopo l'annuncio del ritiro degli Stati Uniti. "Lavoreremo insieme ad una cornice più ampia, che copra l'attività nucleare, il periodo dopo 2025, i missili balistici e la stabilità in Medio Oriente, in particolare in Siria, nello Yemen e in Iraq", ha detto il presidente francese. "Il regime internazionale di lotta contro la proliferazione nucleare è in gioco", ha aggiunto.

Iran, Mogherini: "Dispiace la scelta Usa, speriamo cambino idea"

"Siamo dispiaciuti per l'annuncio del presidente Trump, se gli Usa dovessero cambiare idea sarebbero i benvenuti". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini commentando l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano, alla rappresentanza Ue a Roma. L'UE continuera' a lavorare in stretto contatto con gli Usa, ha aggiunto.

Iran: May-Merkel-Macron, rammarico e preoccupazione

I leader di Germania, Francia e Gran Bretagna, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, esprimono "rammarico e preoccupazione" per la decisione del presidente Donald Trump di ritirare gli Usa dall'accordo sul nucleare con l'Iran e ribadiscono che al contrario Berlino, Parigi e Londra intendono restare fedeli a quell'intesa. Lo si legge in una dichiarazione congiunta a tre diffusa da Downing Street.

Iran: media, Israele inizia a richiamare i riservisti

Israele ha iniziato stasera il richiamo di riservisti, in un numero finora limitato, mentre sulle alture del Golan e' stato proclamato lo stato di massima allerta. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui si teme in particolare che forze legate all'Iran lancino un attacco missilistico contro obiettivi all'interno del Golan. Nelle localita' ebraiche delle alture i rifugi sono stati aperti ma, secondo fonti locali, finora regna la calma.