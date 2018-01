Irlanda, a maggio referendum sull'aborto prima della visita di Bergoglio

Irlanda: a fine maggio referendum sull'aborto

L'ultima roccaforte ultra-cattolica d'Europa contro l'aborto, l'Irlanda, dove l'interruzione di gravidanza è severamente vietata, potrebbe cadere a fine maggio quando si terrà un referendum per far scegliere agli elettori. Lo ha annunciato il premier Leo Varadkar al termine di un vertice del governo durato 4 ore. Secondo indiscrezioni il referendum che vedrà chiedere agli irlandesi se autorizzare libertà di aborto fino a 12 settimane dal concepimento.

Il voto prima della visita di Papa Francesco

L'opinione pubblica è fortemente orientata a favore della legalizzazione dell'interruzione di gravidanza e il premier irlandese ha dichiarato che la Costituzione non è il luogo "per stabilire affermazioni definitive su questioni mediche, morali e legali". Il referendum si svolgerà due mesi prima della visita di Papa Francesco in Irlanda. Al momento è autorizzato solo se la vita della madre è in pericolo. Per chi è sorpresa ad abortire c'è il carcere ed infatti le donne costrette ad interrompere la gravidanza a frotte attraversano lo stretto che separa l'Irlanda dal regno Unito o vanno in Uslter.