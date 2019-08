Italia, senatori in ferie 32 giorni. Ma la Germania di Merkel batte tutti

Da giovedì senatori in ferie per 32 giorni, ma Berlino batte tutti

Dopo 72 ore di tour de force per approvare gli ultimi provvedimenti in scadenza, dal decreto Sicurezza bis al decreto Cultura fino alle mozioni sulla Tav, giovedì anche i senatori - con una settimana di ritardo rispetto ai colleghi deputati - andranno in ferie, per godersi 33 giorni di vacanza. I battenti di palazzo Madama si chiuderanno dopodomani per riaprire ventiquattro ore dopo Montecitorio, ovvero martedì 10 settembre. Anche al Senato, come alla Camera, le commissioni riprenderanno i lavori una settimana prima, il 2 settembre.

Il massimo di vacanze nel 2017 con 40 giorni

Dunque, calendario alla mano, le ferie dei parlamentari italiani dureranno oltre un mese: precisamente, 38 giorni per i deputati, sfiorando di poco il record massimo di vacanze raggiunto nel 2017 con 40 giorni ininterrotti di ferie, e 33 per i senatori. E come ormai da consuetudine, allo scoccare del 'liberi tutti' scatta anche la relativa polemica sulla lunghezza del relax estivo.

Il Bundestag da record: 70 giorni di ferie

In realtà il gradino più alto del podio dei parlamentari più 'vacanzieri' se lo aggiudica il Bundestag, con oltre 70 giorni di ferie. Mentre il parlamento italiano, nella classifica Ue, si attesta ai primi posti tra i 'virtuosi' delle ferie. Considerando esclusivamente i lavori dell'Aula e non anche delle singole commissioni, il Bundestag (Germania) resterà chiuso per ferie dal 28 giugno al 10 settembre, con un'unica sospensione il 24 luglio, quando si è riunito per il giuramento della nuova ministra della Difesa. L'Assemblea nazionale francese sarà in vacanza dal 26 luglio agli inizi di settembre. La House of Commons britannica ha chiuso i battenti lo scorso 26 luglio e li riaprirà il 3 settembre. Dall'altra parte dell'Oceano, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è in ferie dal 25 luglio fino al 9 settembre, mentre la House of Commons canadese non lavora per le vacanze estive dal 17 luglio al 16 settembre.