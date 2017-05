JP Morgan spaventata dalla Brexit trasloca a Dublino

JP Morgan Chase lascia Londra

Londra e Bruxelles non hanno ancora iniziato a parlare dei termini del divorzio, ma le discussioni sono giá talmetne accese da spaventare le potenti multinazionali della finanza. E cosí JP Morgan Chase ha deciso di spostare migliaia dei suoi dipendenti dalla sede di Londra a quelle di Dublino, Francoforte e Lussemburgo.

Nessun divorzio pacifico tra Londra e Bruxelles

Mercoledí scorso Theresa May e Jean Claude Juncker si sono incontrati per iniziare a parlare dei termini del divorzio, ma la discussione non é andata bene. Juncker si é detto pessimista sull'esito dei negoziati e ha affermato che May vive su un altro pianeta. La premier britannica per tutta risposta a bloccato l'approvazione del bilancio europeo. Insomma, il divorzio tra Uk e Ue é tutt'altro che consensuale.

JP Morgan lascia la Gran Bretagna

"Utilizziamo le tre banche che abbiamo già in Europa come quartier generale per le nostre operazioni", ha dichiarato a Bloomberg Daniel Pinto, responsabile del corporate and investment banking. "Dobbiamo muovere centinaia di persone nel breve termine per essere pronti per il Day one, quando i negoziati finiranno. Poi potremo guardare alla situazione nel lungo termine". Come dire, intanto noi traslochiamo, se poi le condizioni saranno favorevoli potremo anche tornare in Uk.

JP Morgan sposterá 4mila persone

Prima del referendum sulla Brexit lo scorso anno, il Ceo di JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha dichiarato che fino a 4.000 dipendenti potrebbero essere trasferiti in altre sedi se la Gran Bretagna dovesse perdere l'accesso privilegiato ai mercati finanziari nel resto d'Europa. "Dobbiamo pianificare uno scenario in cui non esiste un accordo a livello finanziario tra Uk ed Ue. Dobbiamo quindi spostare una parte sostanziale del nostro business in Europa per continuare a servire i nostri clienti sul continente", ha detto Pinto.

Deutsche Bank e Goldman Sachs giá in fase di trasloco

JP Morgan Chase è l'ultima banca per annunciare i suoi piani post-Brexit. Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno giá pianificato di trasferire alcune delle loro operazioni da Londra.