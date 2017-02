Juncker sdogana l'Ue a due velocità. Si rinsalda l'asse Bruxelles-Merkel

EUROPA A DUE VELOCITA', C'E' L'OK DI JUNCKER

L'Europa a più velocità è "un'idea" di cui Jean-Claude Juncker "ha già parlato spesso", ha spiegato un portavoce dell'esecutivo comunitario, dopo che il presidente della Commissione ha dato il suo appoggio all'ipotesi di permettere a alcuni paesi di "avanzare più rapidamente" sulla strada dell'integrazione. "Non è la prima volta che il presidente ha menzionato questo", ha detto il portavoce, aggiungendo che la Commissione pubblicherà il suo Libro Bianco sul futuro dell'Ue "nelle prossime settimane".

SI RINSALDA L'ASSE TRA COMMISSIONE EUROPEA E ANGELA MERKEL

In un discorso all'università di Louvain-la-Neuve giovedì sera, Juncker ha detto che dopo la Brexit per l'Ue "non è più l'ora di immaginare che possiamo tutti fare la stessa cosa insieme. Credo che sia arrivato il momento in cui si dovrà apportare una risposta all'interrogativo storico che consiste a chiederci: possiamo avanzare a 28 - e gia' abbiamo perso il ventottesimo - o non è necessario che quelli che vogliono avanzare più rapidamente possano farlo senza imbarazzare gli altri, mettendo in piedi una costruzione più strutturata, aperta a tutti?". A poco più di un mese dal vertice di Roma per il 60/mo anniversario del trattato, quando i leader discuteranno del futuro dell'Ue dopo la Brexit, Juncker ha promesso di "perorare nei prossimi giorni" la causa dell'Ue a più velocità. Il presidente della Commissione aveva incontrato mercoledi' sera a Berlino la cancelliera tedesca, Angela Merkel, che al vertice informale di Malta del 3 febbraio aveva sostenuto pubblicamente l'Europa a piu' velocità.