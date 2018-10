Juncker vuole lasciare mani libere alla Merkel:politica estera, stop unanimità

Juncker: "Principio unanimità indebolisce la politica estera Ue"



"Il principio dell'unanimità, nelle decisioni di politica estera, indebolisce l'Ue". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, parlando a Vienna. "Una votazione a maggioranza qualificata non sarebbe un attacco alla sovranità dei Paesi, come alcuni ritengono. Ma consentirebbe un aumento della sovranità europea di cui abbiamo bisogno", ha aggiunto.

Juncker vuole lasciare mani libere alla Merkel?

Una mossa che secondo i maligni significherebbe lasciare mani libere ai poteri forti dell'Ue, rappresentati come sempre dalla Germania di Angela Merkel e in seconda battuta dalla Francia di Emmanuel Macron. Nello "scontro fra multilateralismo e unilateralismo", gli europei hanno "tutto l'interesse" a che si "vada ancora avanti sul binario del multilateralismo". "E noi europei dobbiamo fare di tutto per collaborare con l'Onu, il luogo del multilateralismo", ha detto poi Juncker. L'Onu deve diventare "piu' efficiente", ha aggiunto. Juncker ha sottolineato che in questo momento storico "le vecchie alleanze diventano fragili e non e' chiaro in che direzione girera' il globo". In questo scenario l'Europa, che e' il continente piu' piccolo, "deve sforzarsi di rafforzare la sua sovranita' complessiva".