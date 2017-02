L'Europarlamento si riunisce a Norcia

Norcia, riunione del Pe in onore delle vittime del terremoto

Il 25 marzo, quando a Roma si celebrerá con un vertice Ue il sessantesimo anniversario del trattato che ha portato alla creazione della Comunitá europea, i capigruppo del Parlamento europeo terranno la loro riunione periodica a Norcia. Lo hanno stabilito gli 11 componenti della Conferenza dei presidenti, l'organo politico dell'Europarlamento, su iniziativa dei due italiani che ne fanno parte, il presidente dell'assemblea Antonio Tajani e il capogruppo dei socialdemocratici Gianni Pittella.

Riunione a Norcia in onore delle vittime del terremoto

Lo conferma il portavoce di Tajani, Carlo Corazza. Norcia e' per Bruxelles la citta' simbolo del terremoto che ha colpito nei mesi scorsi il centro dell'Italia, e la Commissione europea ha deciso di finanziare la ricostruzione della basilica di San Benedetto, distrutta dalle scosse devastanti del 30 ottobre scorso. Della conferenza dei presidenti, che si riunisce a cadenza settimanale o quindicinale per organizzare i lavori del Parlamento, fanno parte i presidenti dei gruppi politici rappresentati nell'assemblea. Oltre a Tajani e Pittella, comprende i capogruppi dei Popolari Manfred Weber, dei Conservatori Syed Kamall, dei Liberali Guy Verhofstadt, della Sinistra Gabriele Zimmer, dei Verdi Ska Keller e Philippe Lamberts, dell'Efdd (euroscettici) Nigel Farage, del Enf (nazionalisti) Marine le Pen e Marcel de Graaf.

Juncker scrive al sindaco di Norcia per lodare il coraggio della popolazione

Il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker, ha scritto al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario, in occasione della visita in Italia della commissaria ai fondi regionali, Corinna Cretu, che sabato visitera' le zone terremotate dell'Umbria. Juncker "ha espresso ammirazione per la capacita' di ripresa della popolazione di Norcia e ha ricordato l'impegno della Commissione nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto", ha spiegato il portavoce. Il 18 novembre scorso, Juncker aveva annunciato che l'Ue avrebbe finanziato interamente la ristrutturazione della Basilica di Norcia distrutta dal terremoto.