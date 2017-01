L'Italia perde due presidenze di Commissione: Costa e La Via

Parlamento Ue, mancata rielezione per La Via e Costa

La vittoria di Antonio Tajani nella sfida per la presidenza del Parlamento europeo ha un costo per l'Italia: Giovanni La Via, attuale presidente della Commissione Ambiente, non sarà probabilmente riconfermato. L'Italia infatti ha messo a segno un colpo talmente grosso che ora non puó pretendere di avere altre cariche di rilievo. Non si tratta dunque di un giudizio sull'operato dell'eurodeputato siciliano, che tutti riconoscono essere di altissimo profilo, quando un fatto di equilibri interni.

Anche per Silvia Costa poltrona in bilico

L'Italia perderà anche un'altra presidenza: Silvia Costa, eurodeputata del Partito democratico, non sará infatti probabilmente confermata alla guida della Commissione Cultura. Anche in questo caso non si tratta di un giudizio sull'operato, quanto di un accordo stretto dal Pd con la Spd. Nel 2014 infatti i socialdemocratici tedeschi lasciarono il posto ai democratici italiani con la promessa che a metá della legislatura Costa avrebbe lasciato il posto ad un tedesco.