L'Ucraina si avvicina all'Ue tensione alle stelle tra Bruxelles e Mosca

Soldati russi al confine con l'Ucraina

Era l'ultimo ostacolo ed é crollato. Il Senato dell'Olanda ha dato il suo appoggio all'inizio del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Inizia così la strada che potrebbe portare in futuro all'ingresso di Kiev come nuovo membro dell'Unione europea. Un affronto alla Russia che proprio su un avvicinamento del Paese dell'ex blocco sovietico all'Ue aveva scatenato la guerra nell'est, con la successiva annessione della Crimea.

Voto del Parlamento olandese

Il Senato olandese ha infatti ratificato il trattato di associazione dell'Ucraina all'Ue bloccato dal referendum del 6 aprile del 2016 che vide una netta maggioranza di olandesi, il 61,59%, bloccare l'intesa. Il via libera del Senato ha permesso di superare l'ultimo ostacolo all'intesa che consentirà a Kiev di rompere i rapporti ancora esistenti con la Russia ed avvicinarsi a Bruxelles.

Sale la tensione tra Europa e Ucraina

Per Mosca la decisione dell'Unione europea di aprire all'Ucraina é vissuta come un vero e proprio affronto. Kiev é infatti considerata da Putin come uno Stato satellite. E' infatti parte di quella cintura di protezione, o zona cuscinetto, tra la Federazione e la Nato, tra Mosca e Bruxelles. Una cintura di cui fanno parte anche la Bielorussia, saldamente filo-Cremlino, e le repubbliche balcaniche, oggetto oggi di un pressing forte da parte di Mosca.

Frizioni al confine, la Nato si prepara allo scontro

A riprova del fatto che la tensione nella zona é altissima é il fatto che la Nato ha deciso di aumentare il suo stanziamento di militari. Dalle repubbliche baltiche, giú fino alla Polonia e alla Romania, sono in crescita gli uomini e i mezzi militari. Gli Usa, che con Donald Trump sembravano potessero inaugurare un periodo di dialogo, hanno schierato i missili contro la Federazione russa, mentre i caccia di Mosca sfidano ogni giorno le difese della Nato penetrando nello spazio aereo europeo. Insomma, la tensione é alta e in molti temono che basti poco per arrivare ad uno scontro.

Juncker: il futuro dell'Ucraina é con l'Europa

A rincarare la dose ci ha pensato il presidente della Commissione Ue. "Il voto del senato olandese invia un importante segnale dai Paesi Bassi e dall'Interna Unione Europea ai nostri amici ucraini: il posto dell'Ucraina e' in Europa. Il futuro dell'Ucraina e' con l'Europa". E ancora: "L'Ue e' pienamente impegnata nella partnership con il popolo ucraino", ha assicurato Juncker: "l'accordo di associazione ha gia' aumentato il commercio tra noi, ha portato piu' prosperita' agli imprenditori e ha contribuito a avviare e consolidare un certo numero di riforme in Ucraina".