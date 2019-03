L'Ue bastona l'Italia. Manovra e conti? No, smog e fogne

Ue, nuova bastonata all'Italia: la Commissione deferisce l'Italia su smog e sistema fognario

Doppia 'condanna' della Ue all'Italia su smog e sistema fognario: la Commissione europea ha deciso infatti di deferire l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia per aver disatteso le direttive sulla qualita' dell'aria e quella sulle acque reflue. Riguardo alla prima questione, la Commissione ritiene che l'Italia abbia disatteso l'articolo 13 della direttiva del 2008 sulla qualità dell'aria a causa del mancato rispetto, entro il 2010, del valore limite annuale (40 g/m3) e orario (200 g/m3, da non superare più di 18 volte per anno) del biossido di azoto (NO2).

Ecco perché l'Italia è stata deferita dall'Ue

L'Italia, secondo Bruxelles, ha anche violato l'articolo 23.1 della stessa direttiva per la mancata adozione di misure appropriate per garantire la conformità e mantenere il periodo di superamento il piu' breve possibile. L'infrazione era stata avviata nel 2015 e il parere motivato della Commissione emanato il 15 febbraio del 2017. Quanto alle acque reflue, la Commissione ritiene che lo Stato italiano non ha rispettato l'obbligo di predisporre entro il 2005 dei sistemi di raccolta delle acque reflue urbane (reti fognarie) e dei sistemi di trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico. L'Italia aveva anche l'obbligo, entro il 1998, di predisporre un trattamento piu' spinto per le aree sensibili e degli impianti di trattamento biologico delle acque. L'inandempienza dell'Italia riguarda 758 agglomerati e 32 aree sensibili con piu' di 2 000 abitanti, tra cui citta' molto grandi come Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa.