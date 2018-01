L'Ue stoppa l'export di tecnologie di sorveglianza digitale a Stati autoritari

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Il Parlamento europeo ha deciso di aggiornare la lista di tecnologie 'a duplice uso' soggette a controlli speciali quando vengono esportate da Paesi dell'Unione europea verso Stati in cui vengono violati i diritti fondamentali. I regimi autoritari di tutto il mondo sfruttano infatti tecnologie di per sé utilizzabili per scopi leciti per monitorare i propri cittadini che esprimono dissenso.

Durante le proteste della cosiddetta primavera araba i governi di molti Stati interessati dalle proteste hanno utilizzato tecnologie Made in EU per monitorare i propri cittadini e individuare chi esprimeva dissenso. Sfruttando le potenzialità dell'innovazione delle imprese europee é stato possibile reprimere la libera espressione del pensiero, anche in maniera violenta, attraverso il monitoraggio di chat, la decriptazione di messaggi, l'analisi di blog e così via.

"Questo non é accettabile", spiega ad Affaritaliani.it Alessia Mosca, eurodeputata del Partito democratico. "Esiste già una regolamentazione che prevede una black list dei prodotti considerati a duplice uso. Black list che contempla tutte le tipologie di prodotti, da quelli chimici ai laser fino ad arrivare ai software. La decisione dell'Eurocamera di aggiornare la black list con le ultime innovazioni tecnologiche va a colmare un vuoto dettato dagli sviluppi tecnologici".

Perché la lista non conteneva questi prodotti?

"Perché era stata stilata nel 2009, quando molta della tecnologia oggi sul mercato non era ancora disponibile. Proprio per evitare che passi troppo tempo tra la disponibilità sul mercato di un prodotto a duplice uso e il suo eventuale inserimento nella 'black list' abbiamo deciso anche di snellire la procedura di inserimento".

Sarà dunque vietato l'export fuori dall'Ue dei prodotti nella lista?

"No, ma per i prodotti nella lista verranno fatti dei controlli ad hoc per assicurarsi che non vengano venduti a regimi autoritari che non rispettano i diritti fondamentali".

Non c'é il rischio che le aziende o i regimi bypassino questi divieti triangolandosi con altri Paesi?

"Questo rischio non c'é perché ci sono delle norme per evitare la circonvenzione delle regole. L'Europa si fa inoltre promotrice di una azione anche al di fuori del Vecchio continente per creare una sorta di partenariato multilaterale per fare in modo che vengano banditi in modo globale questi prodotti. Vogliamo replicare quanto é già stato fatto per i prodotti a duplice uso che possono essere utilizzati nel torturare i dissidenti".

Gli Stati Uniti hanno dato prova di controllare in maniera estesa le comunicazioni dei propri cittadini. In Cina o in Arabia Saudita questo avviene in maniera ancora più estensiva. Sono Stati a cui verrà impedito l'import di questi prodotti?

"Il limite é la violazione dei diritti fondamentali inalienabili. Nel momento in cui diventa evidente che queste tecnologie vengono usate per comprimere le libertà personali dei cittadini di uno Stato allora l'Ue deve vietare l'export di questi prodotti".