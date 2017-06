La Commissione Ue apre una indagine su Guess

Il sito di Guess Italia

Guess é solo l'ultima di una lunga serie di marche eccellenti finite nel mirino dell'Antitrust europeo. La commissione Ue ha fatto sapere di aver aperto un dossier sull'azienda di abbigliamento americana perché imporrebbe alle sue controparti in Europa l'obbligo di non vendere i prodotti da un Paese all'altro, ostacolando così la libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, uno dei capisaldi della stessa Unione.

Vestager apre un fascicolo su Guess

L'antitrust esaminerà se l'azienda impedisce illegalmente ai commercianti la vendita transfrontaliera all'interno del mercato unico. "La Commissione ha raccolto informazioni che indicano come Guess, nei suoi accordi di distribuzione, può impedire la vendita transfrontaliera ai consumatori", impedendo così uno dei "benefici chiave" del mercato unico, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

Meno concorrenza con il blocco delle vendite transnazionali

"Uno dei benefici chiave del mercato unico è che i consumatori possono fare acquisti in giro per trovare l'offerta più conveniente e la commissione - ha rilevato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager - ha informazioni in base alla quali Guess avrebbe messo al bando le vendite transnazionali".