La Lituania costruisce un muro al confine con la Russia

Militari Usa in Lituania

Un nuovo muro sta per sorgere in Europa, ma non servirà per fermare l'avanzata dei profughi in fuga dalla guerra in Siria. La Lituania ha infatti deciso di costruire un muro lungo 45 chilometri lungo il confine che condivide con l'enclave russa di Kaliningrad. Una recinzione per rendere possibile un controllo capillare del territorio.

Barriera di 45 chilometri al confine con Russia

La costruzione della barriera costerà a Vilnius 1,3 milioni di euro. "I fondi necessari per la costruzione saranno stanziati dal bilancio dello stato", hanno dichiarato i funzionari del Servizio delle guardie di frontiera della repubblica baltica, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa Tass. Secondo i piani, la recinzione dovrebbe essere costruita entro la fine di quest'anno.

Una barriera di filo spinato e telecamere

Non si tratterà però di un vero muro, quanto di una barriera metallica dotata di filo spinato, telecamere e altri sensori. Lo scopo é quello di impedire l'ingresso in territorio lituano (e quindi europeo) di persone con nazionalità russa 'indesiderate'. "La barriera sorgerà sulla sezione di convergenza dei confini di Lituania, Polonia e Russia e si estenderà attraverso il territorio di Sakiai e Vilkaviskis a Neman", ha spiegato il Servizio di confine.

Sale la tensione nei Paesi baltici

La tensione nei Paesi baltici é alle stelle. Lituania, Estonia e Lettonia temono un attacco da parte di Mosca e stanno correndo ai ripari. Prima di tutto reintroducendo la leva militare obbligatoria. In secondo luogo tornando ad armarsi. E infine mettendo in atto un piano di contro-propaganda. Mosca infatti controlla stazioni televisive e radio che trasmettono programmi pro-Russia e anti-Europa rivolgendosi alla folta comunità russofona della regione.

Gli Usa pensano ad un aumento della presenza nell'area

Sotto pressione dei Paesi baltici gli Usa stano valutando la possibilitá di aumentare il contingente militare nella regione. In particolare starebbero pensando di portare nell'Est Europa i missili Patriot. Il governo lituano ha segnalato che gli Stati Uniti stanno trasferendo assetti di difesa aerea nella regione nell'ambito di esercitazioni aeree multinazionali.

Nato e Russia, al via esercitazioni militari nel Mar baltico

La regione del Baltico é ormai surriscaldata. Se la Nato ha previsto esercitazioni in estate, la Russia le fará in autunno. A settembre Mosca sarà impegnata in imponenti esercitazioni militari in Bielorussia e a Kaliningrad. Putin lo scorso anno ha dispiegato missili nucleari Iskander nella sua enclave di Kaliningrad, che confina con Lituania e Polonia, facendo irritare i vicini membri Nato.