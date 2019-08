La nuova Commissione Ue prende forma

PRENDE FORMA LA NUOVA COMMISSIONE UE

Il termine per presentare i candidati al ruolo di Commissari europei é scaduto il 26 agosto e (quasi) tutti hanno rispettato la data per sottoporre a Ursula von der Leyen i nomi dei prescelti. Il Regno Unito non ha infatti inviato a Bruxelles alcun nominativo visto che, come sembra, il 31 ottobre Londra lascerà l'Unione europea sbattendo la porta.

FRANCIA RITARDATARIA

La Francia invece é arrivata due giorni in ritardo, presentando il suo nome solo ieri. Il presidente francese Emmanuel Macron ha designato l'ex ministra alla Difesa Sylvie Goulard come commissaria Ue. Goulard, 54 anni, ha "un'esperienza europea riconosciuta" - si legge nella nota - ed "ha la capacità di svolgere un ruolo importante nella Commissione" presieduta a partire dal primo novembre da Ursula Von der Leyen. E tuttavia il fatto di aver bucato la data del 26 agosto pur in assenza di un motivo valido, ha mandato un segnale di debolezza politica a Bruxelles.

PER L'ITALIA C'E' TEMPO

C'é poi l'Italia che invece, con la crisi di governo in atto, non é nelle condizioni di fare nomi. Ma da Bruxelles fanno sapere che c'é ancora tempo. La presidente von der Leyen ha infatti iniziato in questi giorni i colloqui con i singoli commissari e dal palazzo Berlaymont é giá trapelato che alcuni nomi (non si sa quali) saranno rispediti al mittente. In ogni caso i nuovi commissario dovranno poi ricevere il via libera dal Parlamento europeo ed entreranno in carica il primo novembre.

Ecco dunque quali sono i candidati per ogni Stato (in ordine alfabetico).

AUSTRIA

Johannes Hahn, popolare, attualmente responsabile dell’Allargamento nella Commissione Juncker.

BELGIO

Didier Reynders, liberale, è il ministro degli Esteri del Belgio, con un passato anche di ministro delle Finanze e della Difesa.

BULGARIA

Mariya Gabriel, popolare, nella Commissione Juncker è la responsabile dell’Agenda Digitale.

CIPRO

Stella Kyriakides, popolare. E’ un avvocato, che è stata presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

CROAZIA

Dubravka Šuica, popolare, è deputata europea al secondo mandato.

DANIMARCA

Margrethe Vestager, liberale, nel Team Juncker è la capa della Concorrenza. Sarà anche vice presidente della nuova Commissione.

ESTONIA

Kadri Simson, liberale, è diventata commissaria europea un paio di mesi fa, per sostituire Andrus Ansip, divenuto deputato europeo.

FINLANDIA

Jutta Urpilainen, socialdemocratica, è stata ministro delle Finanze.

FRANCIA

Sylvie Goulard, liberale, ex parlamentare europea, ex ministra della Difesa e vice governatrice della Banca di Francia.

GERMANIA

Ursula von der Leyen, popolare, è la presidente eletta della Commissione europea.

GRECIA

Margaritis Schinas, popolare, era il portavoce di Jean-Claude Juncker. E’ un funzionario europeo da molti anni ed è stato anche deputato europeo per un paio d’anni.

IRLANDA

Phil Hogan, popolare, è il responsabile dell’Agricoltura del Team Juncker.

ITALIA

Manca la nomina.

LETTONIA

Valdis Dombrovskis, popolare, attuale vice presidente della Commissione per l’Euro.

LITUANIA

Virginijus Sinkevičius, verde indipendente, ha solo 28 anni ed è ora il ministro dell’Economia.

LUSSEMBURGO

Nicolas Schmit, socialdemocratico, ora deputato europeo, fu ministro degli Esteri ed anche per Immigrazione e il Lavoro.

MALTA

Helena Dalli, socialdemocratica, è stata ministro degli Affari europei.

PAESI BASSI

Frans Timmermans, socialdemocratico, è vice-presidente uscente della Commissione, e tale resterà.

POLONIA

Janusz Wojciechowski, sovranista, è il capo di gabinetto del presidente della Repubblica Andrej Duda.

PORTOGALLO

Elisa Ferreira, socialdemocratica, è vice governatrice della Banca del Portogallo ed è stata deputata europea.

REPUBBLICA CECA

Věra Jourová, liberare, nell’attuale Commissione è la responsabile della Giustizia.

ROMANIA

Dan Nica o Rovana Plumb, socialdemocratici. Un uomo e una donna, come chiesto da von der Leyen.

SLOVACCHIA

Maroš Šefčovič, socialdemocratico,attualmente è il responsabile dell’Energia della Commissione Juncker.

SLOVENIA

Janez Lenarčič, è un diplomatico di carriera, ora rappresentante del suo Paese a Bruxelles.

SPAGNA

Josep Borrell, socialdemocratico, sarà l’Alto rappresentante per la politia estera e di sicurezza dell’Unione.

SVEZIA

Ylva Johansson, socialdemocratica, è attualmente ministro del Lavoro.

UNGHERIA

László Trócsányi, popolare (insomma, è di Fidez, dunque in realtà è ‘sospeso’), è un ex ministro della Giustizia.