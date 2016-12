La Romania verso la prima premier donna e musulmana

Sevil Shhaideh, prima donna premier e musulmana in Romania

Qualcuno aveva immaginato che il primo premier di fede musulmana sarebbe stato eletto in Francia. E invece é la Romania ad essere in pole per aggiudicarsi il primato. Sevil Shhaideh, 51 anni, potrebbe essere infatti la prima donna di religione islamica a guidare il governo romeno. Liviu Dragnea, leader del partito Psd che ha vinto le elezioni, avrebbe indicato lei come primo ministro. La legge romeno vieta infati allo stesso Dragnea di ricoprire una carica pubblica essendo stato condannato a due anni di prigione (con sospensione condizionale della pena) per frode elettorale.

Manca solo il voto del Parlamento e del Presidente della Repubblica

Perché l'investitura di Shhaideh sia completa manca solo il voto favorevole del Parlamento e del presidente della Repubblica, Klaus Iohannis. Non sono in pochi a storcere il naso peró, non tanto perché la candidata é una donna, quanto piuttosto per la propria fede. La maggioranza della popolazione romena infatti é cristiano ortodossa.

Marito siriano e una vita trascorsa in Germania

Nonostante la sua esperienza di governo come ministro dello sviluppo regionale nel governo guidato da Victor Ponta, Shhaideh ha trascorso gran parte della sua vita politica nella città di Costanza, in Germania. E proprio a Costanza é nata da padre romeno di origine turca e madre tatara della Crimea. Nel 2011 sposa l'uomo d'affari siriano Akram Shhaideh.Nella sua ultima dichiarazione dei redditi del 2015 risulta che possiede tre appartamenti in Siria.