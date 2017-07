Le Pen, 5 ostacoli per reinventare il Front National

La leader del Fn, Marine Le Pen

Chiusi nel loro quartier generale di Nanterre gli alti dirigenti del Front National hanno speso due giorni nell'analizzare i motivi della sconfitta politica subita alle elezioni presidenziali prima e a quelle legislative poi. Per Marine Le Pen il quadro é chiaro: il Front intercetta l'elettorato di destra, ma per arrivare all'Eliseo serve il consenso del centro moderato. Quel centro spaventato dalle posizioni troppo estremiste della pasionaria francese. Marine allora avrebbe deciso di rivoluzionare il partito, ma ci sono 5 ostacoli sulla strada della riforma.

Il padre. Come in un mito antico Marine per andare avanti deve fare i conti con la figura del padre. Jean Marie Le Pen é già stato fatto fuori dal partito nel 2015 per le sue posizioni troppo estremiste (anche per il Front). Ma un giudice ha deciso di eliminare l'espulsione e di fatto oggi il vecchio leone é ancora il presidente onorario del Front. Una nuova espulsione é alle porte, ma Marine dovrà fare a meno dei fonti che il padre porta grazie alla sua finanziaria che si giova di finanziamenti da fonti ignote.

Il nome. Il nome Front National suscita nell'elettorato di centro un sentimento di paura. E' collegato al razzismo, all'antisemitismo e alla violenza. Ecco allora che gli alti papaveri del partito, soprattutto Florian Philippot, vorrebbero cambiare il nome. E uno dei più in voga sembra essere Les Patriotes, I Patrioti.

L'euro. All'inizio la moneta unica era il nemico numero uno del Front National. Oggi non se ne sente più parlare e anzi sembra che per Marine Le Pen non sia neanche più un problema. Niente referendum dunque nel caso in cui dovesse salire all'Eliseo. Anche in questo caso la motivazione va ricercata nel tentativo di Le Pen di rassicurare il Centro. In fondo, é il ragionamento, Macron ha vinto con un programma europeista.

La nomenklatura. Philippot, Rachline, Philippe Olivier. Sono tutti alti dirigenti del Front che, agli occhi degli elettori e di Marine Le Pen, hanno fallito. E allora potrebbe aprirsi una fase di epurazione per rinnovare il partito. Ma, dicono i bene informati, una mossa simile potrebbe portare ad una guerra intestina con scissioni e carte bollate che potrebbe lasciare il movimento devastato.

Democrazia interna. Il Front National é gestito da Marine come una sua azienda, in cui comanda e gli altri obbediscono. Il partito, fondato dal padre, é passato di mano per linea dinastica e qualcuno avrebbe voluto che ad ereditarlo da Marine fosse Marionne (oggi ritiratasi, cosí sembra, dalla politica). Dopo la batosta elettorale oggi la base chiede congressi e discussioni interne. Per Marine una opportunità di rinascita, ma anche una minaccia alla sua leadership indiscussa.