Libia, le manovre di Macron: dialogo con Al Sisi, l'alleato di Haftar

La crisi libica è stata al centro di un colloquio telefonico avvenuto ieri sera tra il presidente francese, Emmanuel Macron, ed il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sisi. Lo ha riferito in una nota il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Secondo il portavoce, citato dall'emittente al-Arabiya, al-Sisi ha sottolineato gli sforzi compiuti dall'Egitto per ripristinare sicurezza e stabilità in Libia e ribadito il sostegno a tutte le iniziative per mettere fine al terrorismo e alle ingerenze straniere.

Dal canto suo Macron ha sottolineato che la Francia continuerà a lavorare con i suoi partner internazionali per trovare una soluzione politica in Libia. Parigi ed Il Cairo sono considerati sostenitori del generale Khalifa Haftar, che ad aprile ha lanciato un'offensiva per strappare il controllo della capitale Tripoli al governo di accordo nazionale sostenuto dall'Onu.