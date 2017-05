Liste transazionali alle Europee? Un boomerang, avvantaggiano solo Berlino

La sede del parlamento europeo a Strasburgo

Lo ha proposto il governo Gentiloni per voce del ministro ai rapporti con l'Unione europea Sandro Gozi, lo ha ripetuto anche Matteo Renzi quando ha chiuso la campagna elettorale per le primarie Pd da Bruxelles. I seggi all'Europarlamento della Gran Bretagna non devono essere divisi tra i ventisette Stati membri che rimangono nell'Unione dopo la Brexit, ma devono essere create delle liste transnazionali in cui i candidati possono essere votati da tutti i cittadini europei. Una possibilità che però, a ben vedere, non solo é di improbabile realizzazione, come ha affermato il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, ma avvantaggerebbe solo un Paese, la Germania.

Italia propone liste europee per elezioni post-Brexit

L'Italia ha proposto di "assegnare i 73 seggi lasciati liberi dalla Gran Bretagna facendo votare tutti i cittadini europei su 73 candidati in liste transnazionali", ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Sandro Gozi, dopo una riunione del Consiglio Affari generali a Lussemburgo dedicata alle linee guida nei negoziati sulla Brexit. "L'Ue e' un colosso con i piedi di argilla, cui manca una dimensione politica forte riconosciuta dai suoi cittadini. Negli anni si e' unicamente concentrata sul mercato e troppo poco sulla politica. E' necessario rafforzare l'Europa politica. E' per questo che al Consiglio Affari generali ho rilanciato la proposta italiana" di liste transnazionali che consentirebbero un confronto tra "diverse idee e visioni sull'Europa", ha spiegato Gozi su Facebook.

Tajani, liste transnazionali difficili da realizzare

La proposta dell'Italia di attribuire a liste transnazionali i 73 seggi all'Europarlamento lasciati liberi dal Regno Unito dopo la Brexit e' "affascinante" ma "difficile da realizzare", ha detto il presidente dello stesso Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa. "Serve l'accordo di tutti" i governi e "non sara' cosi' facile", ha avvertito Tajani dopo aver partecipato al Consiglio europeo che ha adottato le linee guida sui negoziati della Brexit. Secondo il presidente dell'Europarlamento, la proposta italiana va comunque "nella direzione di un'Europa piu' politico e di un Parlamento che abbia eletti non solo sulla base di appartenenze nazionali, ma anche europee".

Le liste transnazionali avvantaggiano Berlino

Tuttavia queste liste transnazionali avrebbero come effetto quello di avvantaggiare ancora di piú i forti. Giá, perché i candidati ai 73 seggi sarebbero espressione dei ventisette Stati membri. E in linea di principio un italiano potrebbe votare per un irlandese e un maltese uno spagnolo. Ma questo solo in linea di principio, perché nella realtá dei fatti i voti avvengono per nazionalità. E' improbabile infatti che un italiano, che non parla lingue straniere e non é interessato alla politica di altri Stati, si sbilanci a votare uno straniero, anche se europeo. Alla fine il voto sará per nazionalitá.

Germania fa il piano di deputati

E qual é lo stato in Europa ad avere la popolazione piú grande? La Germania con quasi 80 milioni di persone. Ecco allora che ai candidati tedeschi, francesi e italiani andranno la maggioranza dei voti, mentre i lettoni, i ciprioti o i portoghesi non avranno alcuna speranza di veder eleggere i deputati della propria nazionalità. Certo, in linea di principio quando un deputato viene mandato a Strasburgo é per fare il bene dell'Europa nel suo complesso, ma sappiamo nella realtá dei fatti che prima di tutto viene il Paese di origine e poi la casa comune europea.