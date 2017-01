Lituania, muro anti Russia a Kaliningrad. E arrivano anche i soldati Usa

LA LITUANIA COSTRUISCE UN MURO AL CONFINE CON L'ENCLAVE RUSSA DI KALININGRAD

La Lituania costruirà una barriera al confine con l'enclave russa di Kaliningrad: lo ha annunciato il ministro degli Interni lituano, Eimutis Misiunas, precisando che i lavori inizieranno in primavera e verranno terminati entro la fine dell'anno.

LITUANIA: "MURO PER DIFENDERE LE FRONTIERE DELL'UE"

"I motivi sono sia economici, per impedire il contrabbando, che geopolitici, ovvero per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione Europea" ha spiegato Misiunas, notando come la barriera, alta circa due metri, "non servirà a fermare i carri armati ma sarà costruita in maniera che sia difficile scavalcarla". I costi dei lavori dovrebbero essere coperti in gran parte dalla stessa Ue, che stanzierà 25 milioni di euro contro i 3,6 del governo lituano.

LA COMMISSIONE UE: "NON FINANZIAMO MURI"

Ma il finanziamento Ue non è così scontato, anzi. La Commissione Ue "non finanzia la costruzione di muri" ai confini esterni dell'area Schengen: lo una portavoce della Commissione Ue, Tove Ernst, a commento dell'ipotesi dell'utilizzo di fondi Ue, da parte della Lituania, per finanziare la costruzione di un muro con l'enclave russa di Kaliningrad. Secondo quanto ha riportato ieri l'agenzia russa "Tass", la Lituania avrebbe infatti annunciato di costruire un muro di 45 chilometri lungo la frontiera con l'enclave. "Quello tra la Lituania e Kaliningrad è un confine esterno Schengen", ha osservato la portavoce della Commissione, aggiungendo che "la Lituania è responsabile per la gestione e i mezzi da utilizzare a tal fine. La Commissione Ue - ha precisato - sostiene la gestione dei confini esterni, ma non finanzia la costruzione di muri".

ACCORDO LITUANIA-USA: ARRIVANO SOLDATI AMERICANI

Lituania e Stati Uniti sono pronti a sottoscrivere un accordo di cooperazione per rafforzare il partenariato nel settore della sicurezza e per definire il dispiegamento delle truppe statunitensi ne Paese baltico. E' quanto scritto in una nota del Ministero della difesa lituano. Un documento in questo senso verra' firmato dal Ministro della difesa nazionale Raimundas Karoblis e dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Lituania Anne Hall in una riunione a Vilnus domani il 17 gennaio. L'accordo che dovra' poi essere ratificato dal parlamento lituano facilitera' l'arrivo e la permanenza delle truppe statunitensi in Lituania, come pure le esercitazioni congiunte e le attivita' di formazione. L'accordo di cooperazione completerebbe le intese precedentemente assunte tra i due Paesi anche in sede Nato. Dopo il vertice dei ministri di difesa dell'Alleanza del luglio 2016, il Segretario generale Jens Stoltenberg aveva annunciato il dispiegamento di quattro battaglioni multinazionali in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.