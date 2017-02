Lituania, ok della Commissione Ue: chiuso il canale tv russo

La Lituania oscura il canale tv russo: "Fa propaganda anti paesi Baltici"

La piccola Lituania oscura la propaganda della grande Russia. La Commissione Ue ha reso noto che la decisione dell'Authority lituana per i servizi audiovisivi di sospendere, per tre mesi, le trasmissioni dell'emittente in lingua russa Rtr Planeta, è compatibile con la legislazione comunitaria. Bruxelles ha valutato il provvedimento sulla base della direttiva sui servizi audiovisivi del 2015.

La Commissione Ue dà ragione alla Lituania

"La Lituania – si legge in una nota della Commissione - ha dimostrato che ci sono state gravi e manifeste infrazioni del divieto di incitare all'odio nei programmi trasmessi dal canale", che è trasmesso dalla Svezia. "Le affermazioni fatte durante questi programmi – prosegue la nota – contenevano minacce di occupazione o distruzione militare di diversi stati, inclusi i paesi Baltici. La Commissione ha concluso che le misure prese, e la decisione di sospendere temporaneamente le trasmissioni, sono proporzionate e giustificate".

Guerra diplomatica tra Mosca e Villnius

Alexander Udaltsov, ambasciatore russo a Vilnius, non ci sta: "Non penso sia giusto appiccicare l'etichetta di "propaganda" al punto di vista di qualcun altro. Bisognerebbe usare degli argomenti per dimostrare la propria verità. Sfortunatamente i nostri partner occidentali non hanno molti argomenti e continuano a bannare le tv russe." Il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius, non si è affatto scusato per i blocchi e anzi ha commentato sempre ai microfoni dell'AP: "Una bugia non è un punto di vista alternativo, una cosa è la libertà di espressione altro è una macchina propagandistica sovvenzionata, non è un punto di vista è un'arma."