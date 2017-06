Logo e ricandidatura, ecco il piano di Berlusconi per le elezioni

Fonte: twitter https://twitter.com/giovacalcagni

La data cruciale é quella del 22 novembre, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo (che non é un organo dell'Unione europea) terrà una udienza sul caso di Silvio Berlusconi, reso incandidabile in patria a causa della Legge Severino. I giudici dovranno decidere se la norma che ha reso impresentabile il Cavaliere rispetti i diritti civili oppure meno. E la sentenza dovrebbe arrivare nella prima metà del prossimo anno.

Berlusconi vuole ricandidarsi alle Politiche

E' tutta una questione di tempi visto che ad inizio del 2018 ci saranno anche le elezioni politiche. Ma Berlusconi, con l'appoggio del fidato Ghedini, ha comunque intenzione di presentarsi al voto. Lo ha reso noto ad una cena riservata ad Arcore con i big del partito. Il suo nome sará il primo della lista e ci sará anche un nuovo simbolo.

Arriva un nuovo simbolo per Forza Italia

Giá, perché il Cavaliere ha commissionato un nuovo simbolo per il partito e i creativi hanno partorito l'Albero della Libertá. Sará questo il logo che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale sopra il nome di Berlusconi.

Problema di tempistiche per la sentenza

C'é peró un inghippo al piano del Cavaliere. Da una parte interno, con i malumori crescenti di una certa parte del partito per la frattura con la Lega Nord di Salvini. Dall'altro la questione giudiziaria. I togati di Strasburgo difficilmente emetteranno una sentenza entro la scadenza per la presentazione delle liste elettorali. E allora Berlusconi vorrebbe chiedere all'ufficio elettorale una candidatura con riserva. Il via libera é improbabile, ma per il Cavaliere si tratta comunque della possibilità di farsi una bella pubblicitá.