Londra invierà navi nelle isole contese da Cina e Giappone

Pochi giorni fa l'annuncio di Donald Trump: con i britannici stiamo parlando di un accordo commerciale di libero scambio fantastico, un patto che creerá molti posti di lavoro. Ieri é arrivato l'annuncio che Londra invierá navi da guerra il prossimo anno nelle isole Senkaku, un arcipelago conteso tra Cine e Giappone.

Londra paga pegno a Washington

Le cose potrebbero non essere legate. Eppure le coincidenze insospettiscono. Il segretario alla Difesa britannico, Michael Fallon, ha infatti dichiarato di voler inviare delle navi per esercitare il diritto di libera navigazione in acque che peró sono contese dagli Stati di mezzo Sud-Est Asiatico. Cina, Giappone, Taiwan, Vietnam e Filippine rivendicano infatti la sovranitá di una serie di scogli sparsi nell'oceano.

La politica di Washington contro Pechino

E Trump non fa mistero di non apprezzare l'aggressività dei cinesi sia dal punto di vista commerciale, sia da quello geopolitico. E cosí, dicono gli analisti, l'impegno britannico sul fronte orientale potrebbe essere parte di una contropartita chiesta da Washington in cambio di un accordo commerciale di libero scambio.

L'espansionismo cinese

Intanto la Cina ha proceduto a costruire ex novo delle isole in mezzo all'oceano per estendere l'area di competenza. La navigazione in quelle acque é ritenuta infatti da Pechino di vitale importanza per il commercio nazionale, la vera spina dorsale dell'economia cinese. Eppure le manovre di Pechino spaventano gli alleati americani dell'area.