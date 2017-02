Lorenzin blocca la proiezione del film anti-vaccini al Parlamento Ue

Lorenzin contro il film anti vaccini al Parlamento europeo

Si doveva tenere il 9 febbraio al Parlamento europeo la proiezione del film "Vaxxed - from cover-up to catastrophe", un documentario (stroncato dal punto di vista scientifico) che mette in relazione le vaccinazioni con l'insorgere di malattie, anche neurologiche. E invece la proiezione non ci sarà. L'evento, promosso dall'onorevole Michele Rivasi, Verde francese, é stato spostato a due giorni dopo e in una sede distaccata dell'Europarlamento. Il motivo? La protesta della ministra Lorenzin che una volta saputo della proiezione ha preso carta e penna e ha scritto al presidente dell'Eurocamera, l'italiano Antonio Tajani.

Lorenzin a Tajani, no all'evento 'no vac' al parlamento Ue

"Abbiamo recentemente appreso che per il prossimo 9 febbraio e' stata programmata a Bruxelles l'iniziativa "Vaccine - Safety in question" presso il Parlamento Europeo. Da quanto riportato risulta prevista la proiezione della pellicola "Vaxxed - from cover-up to catastrophe". All'iniziativa prenderanno parte noti attivisti del fronte anti-vaccinazioni, sulla cui reputazione la comunita' scientifica ha da tempo espresso una valutazione inequivocabile, accompagnata dall'adozione di provvedimenti formali da parte delle Autorita' competenti". E' quanto denuncia il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in una lettera inviata al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.

"Ritengo l'iniziativa particolarmente dannosa - prosegue Lorenzin - poiche' punta a guadagnare un ribalta europea per posizioni settarie e destituite da ogni fondamento scientifico, che gia' sono state respinte energicamente a livello nazionale. I contenuti ideologici che saranno veicolati rischiano altresi' di essere altamente insidiosi per le politiche di sanita' pubblica, con effetti potenzialmente molto negativi su componenti dell'opinione pubblica europea. Il Governo italiano e' particolarmente impegnato su questo tema, che io stessa trattero' nel corso di un imminente incontro gia' programmato con il Commissario Europeo alla Salute. Le chiedo pertanto - conclude il ministro - una ferma e autorevole presa di posizione nei confronti dell'evento, allo scopo di ristabilire i corretti termini della situazione e di evidenziare i pericoli determinati dalla diffusione di messaggi di tale gravita'".

Codacons, Lorenzin come Torquemada, valutiamo querela

"In tema di vaccini la Lorenzin agisce come Torquemada, restaurando in Italia l'Inquisizione e un intollerabile clima da caccia alle streghe - afferma il presidente Carlo Rienzi - Cio' che e' avvenuto oggi con il film "Vaxxed" e' gravissimo, perche' l'Italia ha imposto a tutta l'Europa una censura che non aveva motivo di esistere, considerata la liberta' di espressione, di pensiero e di critica. La pellicola poteva essere vista, discussa e bocciata, ma in nessun caso andava impedita la proiezione nell'ambito dell'iniziativa sui vaccini del 9 febbraio". Per tale motivo e "considerate le reiterate esternazioni del Ministro della salute contro chiunque osi esternare tesi critiche sui vaccini", il Codacons "sta valutando la possibilita' di querelare Beatrice Lorenzin, e promuovera' in Europa la proiezione del film Vaxxed e di qualsiasi altro film critico sui vaccini, pur non condividendo le tesi dei tali pellicole".

La polemica. La scienza é democratica?

Scoppia la polemica in Italia e in Europa sulla tutela del diritto di esprimere il proprio pensiero anche in ambito scientifico. Puó una tesi non supportata da alcuna prova scientifica essere proposta come veritiera e trovare spazio all'interno di istituzioni pubbliche? Puó l'opinione di una persona che non ha alcun titolo di studio specifico essere messa sullo stesso piano di quella di un ricercatore che da anni studia una materia delicata come quella dei vaccini?

Tra i sostenitori del fatto che non tutte le opinioni hanno lo stesso peso c'é lo scienziato Roberto Burioni, che in un post sul suo profilo Facebook ha scritto: "Preciso che questa pagina non è un luogo dove della gente che non sa nulla può avere un "civile dibattito" per discutere alla pari con me. E' una pagina dove io, che studio questi argomenti da trentacinque anni, tento di spiegare in maniera accessibile come stanno le cose impiegando a questo scopo in maniera gratuita il mio tempo che in generale viene retribuito in quantità estremamente generosa. Il rendere accessibili i concetti richiede semplificazione: ma tutto quello che scrivo è corretto e, inserendo io immancabilmente le fonti, chi vuole può controllare di persona la veridicità di quanto riportato. Però non può mettersi a discutere con me. Spero di avere chiarito la questione: qui ha diritto di parola solo chi ha studiato, e non il cittadino comune. La scienza non è democratica".