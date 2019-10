M5s, alleanza coi Verdi? Keller: "Dialogo c'è, ma restano questioni difficili"

M5S: KELLER (VERDI): 'DIALOGO AMICHEVOLE, MA NON C'E' SCADENZA'

Le discussioni tra Movimento Cinque Stelle e Verdi nel Parlamento Europeo continuano "in un'atmosfera amichevole", "gradevole" malgrado le "questioni difficili" sul tavolo, ma "non c'è una scadenza", una tempistica fissata per arrivare ad una decisione su un'eventuale ingresso degli eurodeputati pentastellati nel gruppo ecologista. Lo dice la copresidente del gruppo dei Verdi Ska Keller, a margine di una conferenza stampa a Strasburgo. "Stiamo avendo un dialogo molto gradevole - afferma la Keller - con discussioni intense. E' tutto quello che posso dire ora. Stiamo davvero solo dialogando e discutendo. E' tutto quello che posso dire al momento. C'è un'atmosfera molto amichevole, siamo colleghi da molto tempo. Ci sono alcune questioni che abbiamo messo sul tavolo e altre questioni che hanno messo sul tavolo loro. E' tutto piuttosto normale".

M5S-VERDI, ANCORA STRADA DA FARE PER L'ALLEANZA AL PARLAMENTO UE

"Stiamo solo facendo domande - prosegue la Keller - per essere sicuri di come sono organizzati in Italia e loro ci chiedono come siamo organizzati qui. Ci sono molte questioni sul tavolo, ma non posso dire molto di più: se abbiamo un dialogo amichevole, non posso certo condurlo sui media, com'è ovvio. Potete immaginare che noi poniamo questioni difficili sul tavolo, come fanno loro, e le discutiamo in un'atmosfera amichevole". Tuttavia, non c'è una tempistica fissata per arrivare ad una decisione, in un senso o nell'altro: "Non c'è una scadenza: ci sono anche molte altre cose che succedono qui", conclude.