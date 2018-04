M5s, nuovo programma sull'Ue: sì a Euro e Nato, riforma sui migranti

M5s: proposta programma, sì a Nato e Ue, cambiare Dublino

Resta la svolta filo Nato e Ue nella bozza di programma messa a punto, come proposta M5s, per il confronto con Pd e Lega. In un passaggio della prima stesura dell'agenda di governo si legge: "La cura dell'interesse nazionale può efficacemente svolgersi solo all'interno dei trattati stipulati con i Paesi che partecipano all'integrazione piu' stretta in Europa. saranno mantenuti gli impegni gia' assunti in sede europea.

Nuovo programma M5s: cambia la posizione su Ue e Nato

Ma il governo sarà fermo nel pretendere il rispetto dell'uguaglianza fra gli Stati che fanno parte dell'Unione e nell'esigere, per tutti e in ogni caso, l'assolvimento degli obblighi di solidarietà. Si farà promotore di iniziative innovative, per esempio per quanto concerne il regolamento di Dublino. Terra' fede agli impegni assunti in sede atlantica, nel quadro di una piena condivisione dei fini e dei mezzi".