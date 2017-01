M5s spaccato in Ue, Affronte e Zanni se ne vanno. Grillo pretende la penale

Grillo predica povertà dal Kenya

"Da oggi Marco Affronte e Marco Zanni non fanno più parte della delegazione italiana del Movimento 5 stelle all'interno del gruppo EFDD al Parlamento europeo". Lo comunica una nota del Movimento 5 Stelle Europa. E' l'ultima conferma di una giornata tremenda per il Movimento 5 Stelle in Europa. Un M5s che rischia davvero di perdere i pezzi dopo il caso Alde che ha lasciato pesanti strascichi.

ZANNI PASSA CON IL GRUPPO DI SALVINI-LE PEN

Dopo che Affronte ha lasciato il M5s per i Verdi, l'eurodeputato eletto con il M5S Marco Zanni abbandona il gruppo Efdd ed aderisce allo Enf (Europa delle Nazioni e della Liberta'), la formazione eurofobica che vede al proprio interno la Lega Nord di Matteo Salvini, il Front National di Marine Le Pen e il Pvv di Geert Wilders. Con la diserzione di Zanni, sono due gli eurodeputati pentastellati che abbandonano il gruppo Efdd, prima di lui era stato stamattina Marco Affronte ad approdare ai Verdi.

LA RETE NON PERDONA AFFRONTE: "TRADITORE, ORA DIMETTITI"

La Rete non perdona Marco Affronte, l'eurodeputato che ha lasciato M5S per aderire al gruppo dei Verdi. Sui social, c'e' chi lo minaccia: "Sei un uomo finito. Sarai perseguitato a vita"; "Io dico di fargli pressione sotto casa fino a quando non ci 'restituisce' il posto nel Parlamento europeo". E c'e' chi lo insulta dandogli del "traditore"; chi scrive che "una meretrice ha più dignità. Un quaquaraqua' vale di più ed ha più onore. Mal te ne venga". La maggior parte gli chiede le dimissioni da deputato e il pagamento della penale di 250mila euro previsto dal regolamento pentastellato, una 'multa' pensata (e sottoscritta dagli eurodeputati 5 Stelle) con la funzione di deterrente proprio per i cosiddetti 'cambi di casacca'. "Dimettiti! Gli elettori del M5S ti hanno eletto per portare in Europa il programma del Movimento non per fare i cavoli tuoi! Vergogna" scrive un 5 Stelle. Un altro aggiunge: "Marco Affronte dovrebbe stare soltanto in un partito: quello degli Scilipoti, Razzi e Curro'. Tutta gente che ha la faccia di giustificare il proprio tradimento con la 'liberta'' di cambiare casacca alla faccia di chi li ha eletti". E ancora: "Lasciare la poltrona o pagare la sanzione! Dura lex, sed lex" e un altro aggiunge: "Pagasse e facesse meno il furbo". Ma c'è anche chi solleva qualche dubbio: "Eh, così si vedrà se ha un senso il contratto firmato, date anche le contestazioni introdotte pretestuosamente da altri partiti. Certo che se M5S ti ordina di buttarti nel pozzo e tu non ti ci vuoi buttare, ma hai dedicato un po' della tua vita agli obiettivi di M5S che ti si sono cambiati sotto, allora forse qualche ragione ce l'ha anche Affronte. Vedremo". Mentre sono isolati i commenti di chi lo appoggia: "Bravo, l'unico che ha avuto un sussulto di dignità rispetto a coloro che si fanno portare in giro con il guinzaglio". O di chi, come si legge tra i commenti al post di Grillo nel quale il leader M5S sollecita Affronta a pagare la penale da 250mila euro, osserva: "La sanzione la dovresti pagare tu Grillo. Per come tratti le persone da pezze da piedi e per la figura di m... che hai fatto fare all'intero Movimento! Spero che Affronte ti citi per danni e ti ficchi questo vincolo di mandato in quella testa da duce ridicolo che ti ritrovi".

GRILLO: "PAGHINO LA PENALE DA 250 MILA EURO"

"Affronte ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle e passare ai Verdi. Gravi inadempienze al rispetto del codice di comportamento prevedono la richiesta di pagamento della sanzione di 250.000 euro prevista dal Codice comportamento per i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e per gli eletti al Parlamento europeo che lui e tutti gli europarlamentari eletti del Movimento 5 Stelle hanno firmato. Affronte dovrebbe dimettersi immediatamente dal Parlamento Europeo e lasciare spazio a un eletto del MoVimento 5 Stelle. Se questo non avverrà, con i soldi della sanzione di Affronte, che gli sarà notificata non appena saranno svolte le procedure burocratiche, aiuteremo i terremotati delle Marche e dell'Umbria". Durissimo post di Beppe Grillo sul suo blog. L'eurodeputato Marco Affronte, che oggi ha lasciato M5S per andare nei Verdi, ha gia' detto che "il foglio" firmato che prevede la penale di 250mila euro "è solo carta straccia, non ha valore legale".